Juve, addio Locatelli a gennaio: lo scambio che ha il via libera di Spalletti

Capitano per capitano nel prossimo calciomercato invernale: tutti i dettagli

Locatelli non è certo il regista dei sogni di Spalletti, in realtà Locatelli neanche è un regista. Tra i due manca feeling, dentro e forse anche fuori dal campo visto quanto successe in Nazionale. Per questi motivi il classe ’99 è tutt’altro che un intoccabile, anzi uno di quelli che – in caso di offerta giusta – potrebbe lasciare la Juventus già nel calciomercato di gennaio.

Spalletti vuole un regista vero, del resto è il ruolo per lui più importante. Se gli chiedi di Pizarro, che ha fatto le sue fortune all’Udinese e poi alla Roma, al classe ’59 di Certaldo brillano gli occhi. Senza dimenticare Brozovic, una sua creazione nelle vesti di play, e ovviamente Lobotka, faro del suo Napoli che vinse lo Scudetto.

Juve, scambio Locatelli-Hojbjerg col Marsiglia: Spalletti vota sì

Tre anni più grande di Locatelli e non propriamente il prototipo di regista ideale, ma Spalletti questo scambio lo farebbe domattina. Parliamo di quello con Pierre-Emile Hojbjerg, tornato alla ribalta in queste ore.

Dalla Francia hanno rilanciato l’interesse del Marsiglia per il capitano bianconero, d’altronde De Zerbi lo ha allenato al Sassuolo facendogli conquistare la Nazionale e la chiamata della Juve.

De Zerbi è un grande estimatore del capitano bianconero, tuttavia non ha alcuna intenzione di rinunciare a Hojbjerg, uno dei pilastri dell’OM attualmente terzo in Ligue 1 con 32 punti in 16 partite. Anche il presidente Longoria è stato categorico: “Non c’è alcuna possibilità che Pierre possa partire”.

Il classe ’95 danese, ora anche capitano della squadra, è il secondo calciatore di movimento della rosa maggiormente impiegato (1.599′) dall’allenatore bresciano. Più minuti di lui, il portiere Rulli a parte, li ha concessi solo a Mason Greenwood.