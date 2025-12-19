Genoa, Inter e Juventus: l’effetto domino che salva (forse) De Rossi

La squadra rossoblu è una delle più chiacchierate in vista del mercato invernale

Rinato sotto la guida di Daniele De Rossi, il Genoa ha conosciuto domenica scorsa contro l’Inter la prima sconfitta in campionato con l’allenatore ostiense in panchina. Uno sprint importante nella lotta salvezza che avrà tuttavia bisogno di essere supportato da un calciomercato di gennaio.

Nonostante un avvio di stagione complicato, la squadra rossoblu ha messo in mostra alcuni elementi che hanno catalizzato le attenzioni di diverse big italiane. Sin dalla scorsa estate, Morten Frendrup è sui taccuini di Inter, Juventus, Napoli e Roma, ma il nome più chiacchierato al momento è quello di Brooke Norton-Cuffy.

Alle prese con la lunga assenza di Denezl Dumfries, i nerazzurri sognano il grande colpo Marco Palestra, ma come alternativa sono pronti a sfidare la Juve per l’esterno inglese. Il Grifone, a meno di offerte clamorose, non vorrebbe privarsi del 21enne inglese.

La speranza della dirigenza ligure è che Ausilio e Comolli possano virare su altri obiettivi e guarda dunque di buon occhio l’interessamento dei due club per Rafik Belghali del Verona.