Botto di fine anno, l’ex Inter per Allegri: affare a sorpresa in casa Milan

Il Milan guarda ad un ex Inter per il 2026 con i rossoneri che potrebbero chiudere un colpo a sorpresa per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Non c’è solo il calciomercato invernale nei pensieri delle squadre, ma in molti si stanno muovendo in vista dell’estate del 2026 e tra questi c’è il Milan.

I rossoneri hanno messo nel mirino un calciatore ex Inter che sta confermando, in questa prima parte di stagione, quanto di buono fatto vedere durante la scorsa annata. Un colpo che il club meneghino potrebbe mettere a segno da una rivale italiana, sfruttando altre situazioni di mercato e mettendo in piedi una sorta di scambio.

Assalto all’ex Inter nel 2026: il Milan è pronto a chiudere il colpo in Serie A

Jens Odgaard è finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione. L’attaccante del Bologna è una delle pedine fondamentali per la formazione di Vincenzo Italiano che, proprio di recente, ha ribadito quanto il danese sia un punto di riferimento per la propria squadra.

Classe 1999, l’attaccante è arrivato durante l’inverno del 2024, aiutando il Bologna a conquistare la qualificazione in Champions League. Decisivo poi nel 2024/2025 sotto la guida di Vincenzo Italiano, la punta, passata dalle giovanili dell’Inter, ha iniziato a ricoprire un nuovo ruolo, passando ad essere il trequartista fisico e di potenza della squadra rossoblu. Il suo contratto scade nel 2027 e il suo cartellino inizia a fare gola a diverse big.

A favorire l’affare tra Milan e Bologna potrebbe esserci la questione legata a Pobega. I rossoblu dovranno versare nelle casse dei rossoneri una somma intorno ai 7 milioni di euro che il Milan potrebbe “abbonare”, mettendone altri 5 sul piatto per arrivare all’acquisto di Odgaard. Un totale di 12 milioni per portare a Milano un calciatore che è molto apprezzato anche da Massimiliano Allegri.

Il Milan vorrebbe iniziare a prendere i primi contatti già da gennaio per capire la disponibilità del Bologna a chiudere l’affare. Le trattative per l’eventuale rinnovo di contratto del danese con gli emiliani procedono a rilento con la punta che potrebbe guardarsi intorno per capire quale possa essere la miglior destinazione per il suo futuro. La concorrenza non manca di certo con Odgaard che ha attirato l’attenzione di diverse squadre di Premier League.