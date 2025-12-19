Allegri out, è bufera dopo Napoli-Milan: pazienza finita

Bufera dopo la semifinale di ieri sera di Supercoppa tra Milan e Napoli: pazienza già finita con Massimiliano Allegri.

Prima l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, poi quella di ieri sera dalla Supercoppa italiana in seguito al ko contro il Napoli. A dicembre, il Milan si ritrova già fuori da due competizioni e adesso ha a disposizione solo il campionato per risollevare le sorti di una stagione tutt’altro che esaltante fin qui.

Il Milan di ieri è apparso sulle gambe dal punto di vista fisico e incapace di impensierire la retroguardia azzurra, se non nelle primissime fasi del match. Senza Gabbia dietro si fa fatica e anche Maignan ha sulla coscienza le due reti dove non è assolutamente esente da colpe. Il centrocampo appare lento nella manovra del pallone e l’assenza di Modric si fa sentire, mentre in attacco manca un centravanti vero.

Problemi già emersi nel corso dell’ultima sfida di campionato contro il Sassuolo terminata 2-2: adesso Massimiliano Allegri è chiamato a voltare subito pagina per non compromettere anche il cammino in campionato e gettare alle ortiche le possibilità di partecipare alla volata scudetto.

Allegri out: la pazienza dei tifosi è già finita

Intanto, però, la pazienza dei tifosi rossoneri sembra essere già giunta al capolinea. Al termine della sfida di ieri sera contro il Napoli, è tornato in tendenza su X l’hashtag #AllegriOut con i tifosi delusi dopo l’ennesimo passo falso di Pulisic e compagni.

Un allenatore che dovrebbe ritirarsi per incompetenza osannato dalla stampa amica….chissà cosa ha mai fatto di straordinario…..#Allegriout — Calzolaio (@burba64) December 19, 2025

“Un allenatore che dovrebbe ritirarsi per incompetenza osannato dalla stampa amica….chissà cosa ha mai fatto di straordinario….” tra i commenti più feroci del popolo di fede rossonera, che non ha nascosto la propria delusione per la debacle di Riad.

Milan-Verona del prossimo 28 dicembre potrebbe dire già moltissimo: serviranno assolutamente 3 punti per restituire entusiasmo all’ambiente e per allontanare le voci relative a un addio di Max Allegri.