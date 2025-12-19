Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Allegri out, è bufera dopo Napoli-Milan: pazienza finita

Foto dell'autore

Bufera dopo la semifinale di ieri sera di Supercoppa tra Milan e Napoli: pazienza già finita con Massimiliano Allegri. 

Prima l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, poi quella di ieri sera dalla Supercoppa italiana in seguito al ko contro il Napoli. A dicembre, il Milan si ritrova già fuori da due competizioni e adesso ha a disposizione solo il campionato per risollevare le sorti di una stagione tutt’altro che esaltante fin qui.

Allegri perplesso in panchina
Massimiliano Allegri (Ansa) – Calciomercato.it

Il Milan di ieri è apparso sulle gambe dal punto di vista fisico e incapace di impensierire la retroguardia azzurra, se non nelle primissime fasi del match. Senza Gabbia dietro si fa fatica e anche Maignan ha sulla coscienza le due reti dove non è assolutamente esente da colpe. Il centrocampo appare lento nella manovra del pallone e l’assenza di Modric si fa sentire, mentre in attacco manca un centravanti vero.

Problemi già emersi nel corso dell’ultima sfida di campionato contro il Sassuolo terminata 2-2: adesso Massimiliano Allegri è chiamato a voltare subito pagina per non compromettere anche il cammino in campionato e gettare alle ortiche le possibilità di partecipare alla volata scudetto.

Allegri out: la pazienza dei tifosi è già finita

Intanto, però, la pazienza dei tifosi rossoneri sembra essere già giunta al capolinea. Al termine della sfida di ieri sera contro il Napoli, è tornato in tendenza su X l’hashtag #AllegriOut con i tifosi delusi dopo l’ennesimo passo falso di Pulisic e compagni.

Un allenatore che dovrebbe ritirarsi per incompetenza osannato dalla stampa amica….chissà cosa ha mai fatto di straordinario….” tra i commenti più feroci del popolo di fede rossonera, che non ha nascosto la propria delusione per la debacle di Riad.

Milan-Verona del prossimo 28 dicembre potrebbe dire già moltissimo: serviranno assolutamente 3 punti per restituire entusiasmo all’ambiente e per allontanare le voci relative a un addio di Max Allegri.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie