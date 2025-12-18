Valigie pronte, addio Milan: il giovane talento saluta i rossoneri

In casa Milan c’è un giovane talento che potrebbe presto salutare in vista della seconda parte di stagione con il club che è pronto a salutarlo per la seconda parte di stagione.

È tempo di calciomercato in casa Milan e per tutte le squadre che si apprestano a cambiare diverse cose durante il mese di gennaio per andare a sistemare le rose che necessitano ritocchi.

Sono due gli obiettivi di mercato in casa Milan in vista della seconda parte di stagione. Massimiliano Allegri ha chiesto gli acquisti di un difensore centrale e di un centravanti che possano andare a portare esperienza e qualità all’interno dell’organico a sua disposizione. Per quello che riguarda la retroguardia si parla molto del possibile ritorno di Thiago Silva anche se, lato dirigenza, c’è anche più di qualche dubbio. Appare tutto fatto, invece, per quanto riguarda l’attacco con Niclas Fullkrug che dovrebbe giungere in rossonero in prestito. Ci sarà anche una cessione in prestito durante il prossimo mese col Milan alla ricerca di una squadra che dia spazio ad un giovane talento.

Addio Milan, saluta a gennaio: una stella via da Milanello

Lorenzo Torriani è pronto a salutare il Milan in vista della seconda parte di campionato. Il giovane portiere sta ricoprendo il ruolo di terzo alle spalle di Maignan e Terracciano e per lui potrebbero aprirsi le porte di una cessione in prestito.

La volontà del Milan è quella di trovare un club tra Serie A e Serie B, che possa concedergli l’opportunità di giocare durante la seconda parte di stagione. Il Parma potrebbe rappresentare una soluzione anche se, per il momento, Suzuki è stato sostituito dalla presenza di Corvi e l’acquisto di Guaita. In Serie B sono diverse le squadre che hanno preso informazioni su Torriani e potrebbe esserci per lui l’opportunità di giocare con maggiore continuità.

Dal Bari al Catanzaro, passando per il Modena e la Reggiana, sono diverse le società che hanno preso informazioni sul giovane talento del Milan che potrebbe lasciare il posto di terzo portiere al giovane Pittarella e tentare l’avventura da primo. La possibilità di giocare maggiormente è allettante sia per il calciatore che per il Milan che vedrebbe all’opera quello che viene considerato uno dei possibili portieri del futuro in casa rossonera.

Dare spazio a Torriani permetterebbe al Milan di capire anche quale tipo di decisione prendere in vista della prossima stagione. L’addio di Maignan al club appare ormai scontato e i rossoneri dovranno valutare su quale profilo puntare. Se Torriani dovesse convincere in un’esperienza all’estero, potrebbe rientrare nel lotto dei portieri che potrebbero ricoprire il ruolo da titolare in vista della prossima stagione.