Torna a Milano dopo otto anni, sorpresa Inter in attacco

Foto dell'autore

L’Inter sta valutando la possibilità di riportare un calciatore a Milano in vista della prossima stagione andando a rinforzare il proprio attacco.

La dirigenza nerazzurra sta valutando le piste da poter seguire per rinforzare la rosa del 2026/2027 con il club meneghino che vuole provare a riportare un giocatore nel capoluogo lombardo.

Giuseppe Marotta
Inter, nuovo nome per l’attacco: torna a Milano (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nome nuovo per l’Inter per quello che riguarda l’attacco con i nerazzurri che stanno valutando una pista a sorpresa per quello che riguarda il proprio attacco in vista della prossima estate. Nel mirino della società meneghina c’è un calciatore che ha già vissuto una parte di carriera a Milano e che potrebbe tornarci per vestire la maglia nerazzurra.

Colpo Inter in arrivo, il bomber torna a Milano dopo otto anni

Jørgen Strand Larsen è finito nel mirino dell’Inter in vista della prossima stagione con il centravanti norvegese che sta vivendo una situazione difficile al Wolverhampton. La squadra è mestamente ultima in classifica con soli due punti conquistati nelle prime sedici giornate di campionato.

Strand Larsen
Colpo Inter in attacco, torna a Milano (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un momento drammatico per la squadra inglese che sembra preludere ad una retrocessione alla fine del campionato. L’eventuale discesa in Championship da parte del club porterà, per forza di cose, alla cessione di alcuni pezzi pregiati della rosa. Nel caso in cui i Wolves non dovessero raggiungere la salvezza, il costo del cartellino della punta potrebbe scendere in maniera considerevole. Non è da escludere l’ipotesi prestito con il club che eviterebbe così la svalutazione del proprio centravanti.

La punta danese ha vestito la maglia del Milan nelle giovanili, andando a salutare la squadra rossonera nel 2018 per proseguire la sua carriera altrove riuscendo poi a veder la propria valutazione schizzare in alto. Le sue prestazioni, tra cui anche quella messa in mostra a San Siro contro l’Italia nella vittoria per 1-4 dei norvegesi, hanno portato le attenzioni di diverse squadre europee sul suo profilo in vista della prossima stagione.

A fargli posto in rosa potrebbe essere uno tra Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny con i due che hanno molto mercato, specialmente in Premier League. Difficili, se non impossibili, le cessioni di Lautaro Martinez e Pio Esposito sui quali l’Inter vuole puntare anche in ottica futura.

