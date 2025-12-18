Non solo Pisilli: tanti intrecci tra Genoa e Roma

Il centrocampista romano è un pallino di Daniele De Rossi
Dopo averlo allenato nel corso della sua esperienza sulla panchina della Roma, Daniele De Rossi non ha ancora mollato la presa su Niccolò Pisilli. Il centrocampista ventunenne, conferma ‘Il Corriere dello Sport’, ha molti estimatori in Serie A.
Oltre i rossoblu, Cagliari, Parma, Torino e Verona sono sulle tracce del ragazzo il cui futuro verrà discusso in un imminente summit con la dirigenza romanista. Con la partenza di El Aynaoui per la Coppa d’Africa, Gian Piero Gasperini non vorrebbe privarsi del calciatore.
Pisilli non è l’unico giallorosso finito in orbita Genoa, visto che il tecnico ostiense stima molto anche Tommaso Baldanzi, sul taccuino anche di Pisa e Parma. A Frederic Massara non dispiace, invece, il profilo di Jeff Ekhator, ma più in ottica futura che per l’immediato.