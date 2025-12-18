Inter, il vero Thuram solo a sprazzi: l’infortunio e il dato preoccupante

Anche quest’anno il è stato frenato da problemi fisici

L’Inter ha bisogno del vero Thuram, finora visto solo a sprazzi come nella seconda parte della stagione scorsa. Ancora una volta il francese è stato frenato da problemi fisici: un mese fuori per la lesione al bicipite femorale, l’anno passato out due mesi tra adduttore e caviglia.

Il classe ’97 era partito forte quest’anno: doppietta all’esordio contro il Torino, assist con l’Udinese, gol alla Juve e un’altra doppietta alla prima in Champions contro l’Ajax. Sul più bello, nella sfida casalinga con lo Slavia Praga, l’infortunio muscolare che lo ha messo fuori causa.

Una volta tornato a sua disposizione, Chivu ha dovuto gestirlo onde evitare ricadute e per consentirgli di ritrovare la forma ottimale. Ma il vero Thuram, al di là della terza doppietta stagionale (al Venezia in Coppa Italia) e della rete al Como, non si è più visto. O meglio, non si è ancora visto. In 7 partite, tra campionato e Champions, il figlio d’arte è rimasto a secco.

Per fortuna dell’Inter, nella fattispecie di Chivu quest’anno l’attacco interista può contare su due alternative come Bonny e Pio Esposito dimostratesi affidabili. Ma Thuram resta Thuram, a patto che torni perlomeno vicino ai livelli della stagione della seconda stella. Quanto a continuità di rendimento, quel giocatore non lo abbiamo più visto.