Infortunio tremendo e 3 mesi di stop, beffa Juve: cambia il mercato

Saranno addirittura 3 i mesi di stop dopo il grave infortunio: cambia tutto ed è una vera e propria beffa per la Juventus.

Proprio nel momento più concitato della stagione, una vera e propria tegola si è abbattuta sull’Inter. La squadra allenata da Chivu, infatti, sarà costretta a rinunciare a uno degli uomini più importanti per circa 3 mesi: Denzel Dumfries.

A confermarlo è stata proprio l’Inter attraverso una nota apparsa sui propri canali: “Nel pomeriggio di martedì 16 dicembre Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la ‘Fortius Clinic’ di Londra“. Tradotto: stop più lungo del previsto e rientro a marzo inoltrato.

Dumfries ko, l’Inter pensa a un ex Juve: beffa atroce!

L’Inter, dunque, starebbe pensando di intervenire sul mercato nel corso della finestra invernale di gennaio per regalare a Chivu un nuovo innesto sulla fascia destra: il brasiliano Luis Henrique si sta disimpegnando al meglio in quel ruolo, ma è comunque adattato e quella di Chivu rimane a tutti gli effetti una forzatura tattica. Nelle ultime ore si è parlato con una certa insistenza di Brooke Norton-Cuffy del Genoa, ma occhio ai colpi di scena.

A rilanciare la clamorosa idea di mercato è in queste ore ‘Il Giorno’, secondo cui Marotta starebbe valutando di riportare in Italia addirittura Alberto Costa, che la scorsa estate ha detto addio alla Juve nell’operazione che ha portato Joao Mario in bianconero. Si tratterebbe di una vera e propria beffa per la Vecchia Signora che non ha creduto fino in fondo nelle qualità del portoghese, tornato protagonista in patria con 6 assist in questa prima prima parte di stagione.

Il Porto è bottega cara e l’Inter dovrà presentare un’offerta importante per convincere i ‘Dragoes’ a lasciarlo partire, ma in casa nerazzurra vogliono provarci: al contrario della Juve, che si è liberata troppo in fretta di Alberto Costa rispedendolo dopo pochi mesi in Primeira Liga.