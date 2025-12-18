Atalanta
Infortunio Boloca: il comunicato UFFICIALE del Sassuolo

Il centrocampista classe ’98 è ai box da inizio ottobre

Novità sulle condizioni di Daniel Boloca, centrocampista del Sassuolo fermo da inizio ottobre per un infortunio al ginocchio sinistro. Fin qui ha giocato soltanto 4 partite, 2 di Serie A e altrettante di Coppa Italia per un totale di 293′.

Boloca in azione
Boloca in azione

Come recita la nota ufficiale del club neroverde, “Daniel Boloca si è sottoposto a ulteriore consulto ortopedico in seguito al quale si è convenuto di continuare con un recupero conservativo per l’infortunio del ginocchio sinistro. Il calciatore nelle prossime settimane tornerà a lavorare in campo“.

Il classe ’98 italo-romeno milita nel Sassuolo dall’estate 2023. In poco più di due anni, il 26enne nativo di Chieri ha collezionato 71 presenze, segnato 6 gol e realizzato 4 assist. Prima di trasferirsi in Emilia, quando ancora giocava nel Frosinone, Boloca è stato nel mirino anche di un paio di big di Serie A, in particolare del Milan.

