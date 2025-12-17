Roma, Dybala al Boca Juniors e l’addio a gennaio: come stanno le cose

L’argentino ha il contratto in scadenza e in Argentina parlano di un arrivo immediato al Boca: ma la situazione è un po’ diversa

Il futuro di Paulo Dybala continua a essere un rebus. Il suo contratto è in scadenza a giugno e di colloqui per il rinnovo non ce ne sono ancora stati. E soprattutto le voci dall’Argentina continuano a rincorrersi senza soluzione di continuità. L’ultima, ad esempio, vuole la Joya nel mirino del Boca Juniors già per questa finestra invernale di mercato. Parla di contatti che proseguono, di una possibilità aperta.

A quanto risulta, però, nei piani del 21 giallorosso non c’è l’addio a stagione in corso. Il suo obiettivo infatti è sedersi prima a parlare con la Roma, magari una volta che si sarà chiusa la sessione, capire le intenzioni e le condizioni reciproche, le richieste. Questa è la priorità di Dybala, nonostante il pressing di tutto l’ambiente Boca Juniors, dell’amico Paredes, di Riquelme. Anche se ad ora è più che altro una questione mediatica.

La Joya spera in qualche modo di rinnovare con la Roma, soprattutto con una figlia in arrivo. Restare comunque in Europa almeno uno o due anni come minimo, per poi valutare un eventuale spostamento in un altro continente, con la priorità alla Mls, a maggior ragione se da quelle parti dovesse esserci ancora Messi. A fine anno dipenderà sicuramente anche dalle proposte che arriveranno. Ad ora, in ogni caso, non c’è nulla di concreto col Boca.