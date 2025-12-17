Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Castellanos, le sirene tornano a suonare: ecco la maxi-offerta dal Brasile

Foto dell'autore

L’attaccante della Lazio è di nuovo nel mirino del club più importante in Brasile, la società potrebbe valutare l’offerta in arrivo

Il Flamengo sta vivendo una delle stagioni più incredibili della sua storia, vincendo titoli importanti come il Brasileirão Betano, la Copa Libertadores, il Campeonato Carioca, la Taça Guanabara e la Supercopa do Brasil. Per questo l’assalto al ds José Boto da parte dei club europei è già iniziato, ma il club rubronegro sta cercando di resistere e anzi rilanciare per provare a rinforzare ulteriormente la squadra.

Taty Castellanos (Ansafoto) – calciomercato.it

Tra gli obiettivi c’è anche Taty Castellanos, che già nei mesi scorsi era balzato alle cronache per l’interesse del Flamengo. Dei contatti ci sono stati, ma la Lazio non potendo sostituirlo ha dovuto declinare ogni possibile richiesta. Secondo ‘Bolavip’, il Flamengo ha però intenzione di offrire circa 22,5 milioni di euro, per strappare l’argentino a Formello. L’ex Girona non è al primo posto nella lista dei cedibili biancocelesti, ma con un mercato a saldo zero bisognerà eventualmente prendere tutto in considerazione.

Castellanos non è uno di quelli che ha con Sarri il feeling maggiore, ma è diventato molto importante nell’economia tattica della Lazio. La sua lunga assenza è stata una tegola, anche perché chi lo ha sostituito non ha fatto benissimo. Un attaccante più goleador però non dispiacerebbe al tecnico, considerando gli appena 2 gol in 10 gare dell’argentino. 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie