Castellanos, le sirene tornano a suonare: ecco la maxi-offerta dal Brasile

L’attaccante della Lazio è di nuovo nel mirino del club più importante in Brasile, la società potrebbe valutare l’offerta in arrivo

Il Flamengo sta vivendo una delle stagioni più incredibili della sua storia, vincendo titoli importanti come il Brasileirão Betano, la Copa Libertadores, il Campeonato Carioca, la Taça Guanabara e la Supercopa do Brasil. Per questo l’assalto al ds José Boto da parte dei club europei è già iniziato, ma il club rubronegro sta cercando di resistere e anzi rilanciare per provare a rinforzare ulteriormente la squadra.

Tra gli obiettivi c’è anche Taty Castellanos, che già nei mesi scorsi era balzato alle cronache per l’interesse del Flamengo. Dei contatti ci sono stati, ma la Lazio non potendo sostituirlo ha dovuto declinare ogni possibile richiesta. Secondo ‘Bolavip’, il Flamengo ha però intenzione di offrire circa 22,5 milioni di euro, per strappare l’argentino a Formello. L’ex Girona non è al primo posto nella lista dei cedibili biancocelesti, ma con un mercato a saldo zero bisognerà eventualmente prendere tutto in considerazione.

Castellanos non è uno di quelli che ha con Sarri il feeling maggiore, ma è diventato molto importante nell’economia tattica della Lazio. La sua lunga assenza è stata una tegola, anche perché chi lo ha sostituito non ha fatto benissimo. Un attaccante più goleador però non dispiacerebbe al tecnico, considerando gli appena 2 gol in 10 gare dell’argentino.