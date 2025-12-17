Atalanta, Samardzic piace alla Lazio. Sostituto top in Serie A

A gennaio i capitolini possono tornare a fare mercato: Sarri vuole il fantasista serbo e i nerazzurri sanno già con chi rimpiazzarlo

L’avventura di Lazar Samardzic con la maglia dell’Atalanta potrebbe essere giunta al capolinea. Dalla scorsa stagione con Gasperini in panchina a quella attuale prima sotto la gestione Juric e adesso con Palladino alla guida tecnica, il fantasista serbo non è mai riuscito a imporsi. Qualche apparizione da titolare in mezzo a tante panchine. Il suo futuro potrebbe essere comunque ancora in Serie A.

Sull’ex Udinese, infatti, ha messo gli occhi la Lazio che a gennaio potrà tornare a fare mercato dopo che la scorsa estate c’era stato il blocco per il club capitolino. Sarri vorrebbe un fantasista e potrebbe essere accontentato con Samardzic. Qualora lasciasse Bergamo, ad ogni modo, i nerazzurri avrebbero già pronta l’alternativa. Si tratta di Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese è tra i possibili partenti nella rivoluzione che si appresta a vivere la Fiorentina per cercare di salvarsi.