Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Atalanta, Samardzic piace alla Lazio. Sostituto top in Serie A

Foto dell'autore

A gennaio i capitolini possono tornare a fare mercato: Sarri vuole il fantasista serbo e i nerazzurri sanno già con chi rimpiazzarlo

L’avventura di Lazar Samardzic con la maglia dell’Atalanta potrebbe essere giunta al capolinea. Dalla scorsa stagione con Gasperini in panchina a quella attuale prima sotto la gestione Juric e adesso con Palladino alla guida tecnica, il fantasista serbo non è mai riuscito a imporsi. Qualche apparizione da titolare in mezzo a tante panchine. Il suo futuro potrebbe essere comunque ancora in Serie A.

Calciomercato Atalanta, idea Gudmundsson se Samardzic va alla Lazio
Lazar Samardzic (foto Ansa) – Calciomercato.it

Sull’ex Udinese, infatti, ha messo gli occhi la Lazio che a gennaio potrà tornare a fare mercato dopo che la scorsa estate c’era stato il blocco per il club capitolino. Sarri vorrebbe un fantasista e potrebbe essere accontentato con Samardzic. Qualora lasciasse Bergamo, ad ogni modo, i nerazzurri avrebbero già pronta l’alternativa. Si tratta di Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese è tra i possibili partenti nella rivoluzione che si appresta a vivere la Fiorentina per cercare di salvarsi.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie