Vlasic, gol e rinnovo: il Torino blinda il suo numero 10

Il fantasista croato è il pupillo del presidente Cairo

Il futuro di Vlasic è destinato ad essere granata. Come riporta ‘Tuttosport’, infatti, il Torino è intenzionato a esercitare l’opzione per rinnovare unilaterlamente il contratto del suo numero 10 per un altro anno, ovvero fino a giugno 2028.

 

Vlasic abbracciato da Zapata dopo il gol alla Cremonese
Vlasic abbracciato da Zapata dopo il gol alla Cremonese

Urbano Cairo è un grande estimatore del fantasista croato – “Quando lui gira, la squadra diventa uno spettacolo”, ha dichiarato il presidente del Toro dopo la vittoria contro la Cremonese arrivata proprio grazie al gol siglato dall’ex West Ham – ecco perché è possibile che con l’entourage del classe ’97 possa essere avviata una trattativa per prolungare anche oltre il 2028.

“Sono molto felice di indossare questa maglia e non posso che ringraziare i tifosi per il loro affetto – le parole di Vlasic riportate dal quotidiano torinese – Per me è molto importante trasmettere il mio attaccamento nello spogliatoio, sono qui da più di tre anni e tengo tanto al Toro. Questa è la mia casa, per questo mi sento obbligato a dare tutto per la squadra e per i tifosi”.

 

