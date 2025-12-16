Atalanta
Verona, come sta Giovane dopo l’infortunio contro la Fiorentina

Come sta Giovane dopo i problemi accusati contro la Fiorentina: ecco quando è previsto il suo rientro in campo

La partita di Giovane contro la Fiorentina è durata appena 35 minuti. E la sostituzione con Orban è risultata poi decisiva ai fini del risultato ottenuto. Giovane ha rimediato una leggera distorsione alla caviglia che non dovrebbe preoccuparlo più di tanto.

Oltretutto, il Verona riposerà il prossimo weekend di campionato perché avrebbe dovuto affrontare il Bologna, impegnato però in Supercoppa in Arabia. Dunque, i giallo blu tornano direttamente dopo Natale. E Giovane punta quindi alla sfida contro il Milan, in programma il 28 dicembre a San Siro. Un palcoscenico importante per un giocatore che sta sicuramente rubando l’occhio a mezza Serie A.

Verona, a San Siro contro il Milan senza Zanetti

La classifica non rende tranquilli nessuno in casa Verona. Ma dà sicuramente morale e permette di vivere i prossimi dieci giorni con una serenità diversa. Si arriverà a Natale consapevoli di affrontare un Milan in lotta per lo Scudetto con tre punti in più messi in cassaforte. E a San Siro le gambe saranno più leggere, sia per una questione mentale che fisica, visto il lungo riposo.

La squadra si è allenata subito dopo la vittoria contro i viola per preparare il prossimo match contro i rossoneri. Inoltre, a Milano non ci sarà mister Zanetti squalificato un turno. Stesso discorso per Belghali.

