Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Manca rigore e rosso: prova tv in Bologna-Juve? Che caos in Milan-Sassuolo

Foto dell'autore

Errori arbitrali clamorosi da parte di Massa e Crezzini. Nella moviola di Serie A anche un rigore reclamato dall’Inter e il gol annullato all’Udinese contro il Napoli

In attesa del monday night tra Roma e Como, la 15esima giornata di Serie A ha registrato tanti casi da moviola, a partire dal posticipo tra Bologna e Juventus. Corretta l’espulsione di Heggem per il fallo su Openda che interrompe una chiara occasione da gol: ci sono tutti e quattro i parametri per il DOGSO. Rischia Lucumì che spinge con una mano sulla schiena di David: per Massa troppo poco per fischiare un rigore.

Da Bologna-Juventus a Milan-Sassuolo: la moviola di Serie A
Massa espelle Heggem in Bologna Juve (foto Ansa) – Calciomercato.it

Ma l’episodio più importante è quello che coinvolge lo stesso difensore colombiano e Conceicao, sempre in area rossoblu. Nessun contatto tra i piedi, ma la mano finisce sull’orecchio del portoghese. Sembra corretta la decisione di non concedere il penalty, ma poi Lucumì tenta due volte di rialzare l’avversario e la seconda lo spinge con forza a terra. Condotta violenta e cartellino rosso. Inoltre il pallone è ancora in gioco, quindi anche rigore. Perché il Var non è intervenuto? Se gli è sfuggito del tutto l’episodio, può intervenire la prova tv.

Niente rigore nemmeno per l’Inter contro il Genoa: rischia Marcandalli che usa due mani su Sucic, ma la spinta è davvero troppo lieve per la massima punizione. Altrettanto lieve, nell’area opposta, la trattenuta (sul braccio e non sulla maglia) di Bisseck su Colombo. In entrambe le situazioni l’arbitro Doveri lascia correre.

Milan-Sassuolo, 2-2 risultato bugiardo: doppio errore di Crezzini e Var

Il lunch match tra Milan e Sassuolo finisce in parità 2-2, ma il risultato è falsato da due errori. I rossoneri siglano il 3-1 con Pulisic, ma l’arbitro Crezzini annulla per un precedente fallo di Loftus-Cheek su Candè. In effetti ci sono le due mani del centrocampista inglese sulla schiena dell’avversario, ma sono soltanto in appoggio senza spinta.

Da Bologna-Juventus a Milan-Sassuolo: la moviola di Serie A
Crezzini, arbitro di Milan Sassuolo, al Var (foto Ansa) – Calciomercato.it

In pieno recupero Pavlovic entra in contatto con Cheddira in area rossonera. Il centravanti marocchino è furbo ad allargare il piede per prendere posizione ed il difensore serbo con un extra movement (particolare che lo differenzia dal caso Di Lorenzo-Mkhitaryan in Napoli-Inter) lo colpisce sul tallone. Sorprende che il check del Var sia durato pochi secondi.

Giusto annullare il gol di Zaniolo in Udinese-Napoli. Sozza non ha visuale libera e non nota il fallo di Karlstrom su Lobotka: non conta il fatto che il mediano slovacco riesca a giocare il pallone (senza uno scarpino). Eccessivo il rosso a Zaccagni in Parma-Lazio, lo meritava molto di più Cancellieri. Inspiegabile il mancato rigore per la Cremonese contro il Torino: netto il fallo di mano di Simeone.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie