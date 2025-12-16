Atalanta
Squalifica UFFICIALE: assenza pesante, salta anche Udinese-Lazio

Il centrocampista croato salterà le prossime due partite di campionato

Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo in merito alla quindicesima giornata del campionato di Serie A. Sono nove i giocatori che hanno subito una squalifica.

Squalifica UFFICIALE: assenza pesante, salta anche Udinese-Lazio

La più pesante è stata inflitta al centrocampista della Lazio Toma Basic. Il croato si è beccato ben due giornate di sospensione, “per avere, al 32° del secondo tempo (della gara col Parma, ndr), con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al fianco, con l’avambraccio e a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto ufficiale”.

Basic salterà Cremonese e Udinese

A Basic è stata comminata anche un’ammenda da 10mila euro. Basic salterà le prossime due partite di campionato della squadra di Maurizio Sarri, quella contro Cremonese (20 dicembre 2018) e quella contro l’Udinese di scena al ‘Bluenergy Group’ sabato 27 sempre alle ore 18.

