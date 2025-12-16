Roma, nuova pista per l’attacco: scambio tutto ‘casalingo’

Artem Dovbyk potrebbe rientrare in alcuni ragionamenti di mercato in chiave attaccante, con i Friedkin protagonisti

La caccia resta aperta, anche prima del via della sessione invernale di calciomercato. Il pallino è sempre quello dell’attaccante da regalare a Gasperini, che ne vorrebbe due – un centravanti e un esterno mancino di piede destro – ma in quel reparto con più probabilità ne arriverà solo uno. A maggior ragione se questo richiederà uno sforzo particolare ai Friedkin a livello economico.

Come sarebbe appunto Joshua Zirkzee, che è il nome principale ma ovviamente non l’unico. Gli occhi si posano sempre in Premier League e in ‘casa’, visto che secondo Matteo Moretto tra le possibilità c’è anche Beto dell’Everton, altro club di proprietà dei texani. Ma non è finita qui, perché l’esperto di mercato avanza l’idea addirittura di uno scambio con Artem Dovbyk. O comunque di un’operazione più complessa che comprenda entrambi. I due hanno valori differenti e il portoghese ha contratto in scadenza nel 2027.

Un peso lo avranno ovviamente le volontà dei due calciatori: l’ex Udinese difficilmente direbbe no alla Roma, l’ucraino spera sempre di giocarsi le sue carte a Trigoria soprattutto dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori quasi un mese e mezzo. La stessa proprietà può favorire l’operazione, ma bisognerebbe far quadrare parecchie cose.