Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Roma, nuova pista per l’attacco: scambio tutto ‘casalingo’

Foto dell'autore

Artem Dovbyk potrebbe rientrare in alcuni ragionamenti di mercato in chiave attaccante, con i Friedkin protagonisti

La caccia resta aperta, anche prima del via della sessione invernale di calciomercato. Il pallino è sempre quello dell’attaccante da regalare a Gasperini, che ne vorrebbe due – un centravanti e un esterno mancino di piede destro – ma in quel reparto con più probabilità ne arriverà solo uno. A maggior ragione se questo richiederà uno sforzo particolare ai Friedkin a livello economico.

Artem Dovbyk (Ansafoto) – calciomercato.it

Come sarebbe appunto Joshua Zirkzee, che è il nome principale ma ovviamente non l’unico. Gli occhi si posano sempre in Premier League e in ‘casa’, visto che secondo Matteo Moretto tra le possibilità c’è anche Beto dell’Everton, altro club di proprietà dei texani. Ma non è finita qui, perché l’esperto di mercato avanza l’idea addirittura di uno scambio con Artem Dovbyk. O comunque di un’operazione più complessa che comprenda entrambi. I due hanno valori differenti e il portoghese ha contratto in scadenza nel 2027.

Un peso lo avranno ovviamente le volontà dei due calciatori: l’ex Udinese difficilmente direbbe no alla Roma, l’ucraino spera sempre di giocarsi le sue carte a Trigoria soprattutto dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori quasi un mese e mezzo. La stessa proprietà può favorire l’operazione, ma bisognerebbe far quadrare parecchie cose.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie