Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Roma-Como, Gasperini spiega: “Ecco perché non è entrato Dybala”

Foto dell'autore

Le parole del tecnico giallorosso dopo la vittoria contro il Como che ha riavvicinato la Roma al primo posto

Come mai solo due cambi? “Stavamo bene così, abbiamo continuato così, anche perché in panchina gli eventuali cambi a parte Baldanzi non stavano benissimo. In difesa non volevo toccare niente. Dybala non era il momento che entrasse, c’è una settimana per farlo stare molto meglio”.

Gasperini (Ansafoto) – calciomercato.it

Come ha vissuto la vigilia? “Abbiamo rischiato molto poco, siamo stati bravissimi. Il Como gioca molto col portiere, purtroppo questa è una situazione che nel calcio sta dilagando. Non è spettacolare avere il portiere che gioca più minuti con il pallone tra i piedi, ma non per giocare, per temporeggiare. Abbastanza stucchevole, non è nello spirito del calcio. Quando incontri squadre che lo fanno, con Butez che per i piedi può fare anche il centrocampista, devi esasperare altrimenti diventa difficile. Devi essere anche nello spirito di prendere anche dei rischi”.

Quali margini di miglioramento vede a livello atletico per la Roma? “Il punto non è lì. Parlare di parte atletica è troppo facile. Una questione però di distanze, di compattezza di squadra. Sono convinto che vediamo i numeri probabilmente hanno corso più loro di noi, è un insieme di cose, non solo di parte atletica”.

Su Ferguson. “Lui è un professionista. Le parti psicologiche le devi tirare fuori anche velocemente, c’è di peggio. Lui sta mettendo in campo la volontà, la forza, la voglia di arrivare. Ma è questo che si chiude a tutti, non solo a lui. Quando c’è questo spirito il pubblico ti segue, ti viene dietro, la squadra è compatta, lotta, gioca, vince, perde. Ma questo è lo spirito che chiedo a tutti”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie