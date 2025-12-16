Lazio, (quasi) nessuno è incedibile: ecco i primi della lista

Con buona probabilità la Lazio potrà operare a saldo zero, per cui bisognerà cedere prima: i nomi principali in uscita

Il calciomercato si avvia verso l’apertura della finestra invernale, che però è accompagnata ancora a diversi interrogativi per la Lazio. Entro questa settimana il club biancoceleste, che ha presentato i suoi conti, dovrebbe conoscere il suo destino, ovvero se e soprattutto come potrà operare.

L’ipotesi più probabile, non ancora confermata ufficialmente anche dallo stesso Lotito ieri sera alla cena di Natale, resta che le operazioni siano a saldo zero, ovvero tanto entra nelle casse dalle cessioni tanto potrà uscire per i nuovi acquisti. Qualche giocatore la Lazio ce l’ha sul mercato, che già in estate era considerato cedibile a fronte di offerte importanti. Più o meno i nomi restano gli stessi o quasi. Ma alla fine nessuno può ritenersi davvero incedibile: non è una condizione solo biancoceleste, ma più o meno di tutti i club europei o comunque della maggior parte.

Nuno Tavares – che ha perso il posto – è probabilmente il primo della lista, seguito da Mandas – che non gioca e piace in Premier e in patria – Belahyane e sulla carta Noslin. L’olandese però sta facendo molto bene, servirà qualcosa di importante per convincere il club. Gila è giocatore importantissimo ma in scadenza e a rischio parametro zero, Castellanos non è scontato rimanga in caso di proposte di un certo livello, Guendouzi e Isaksen sono considerati dei top ma è molto spesso la richiesta che fa il mercato.