Gimenez sempre più lontano dal Milan: l’attaccante preferito di Tare vuole cambiare aria

Santiago Gimenez ancora fuori per problemi fisici, sembra aver raggiunto il capolinea della sua esperienza al Milan: c’è un preferito nella lista di Tare

Igli Tare ha un preferito nella sua lista degli attaccanti da regalare sotto l’albero a Massimiliano Allegri. È ormai evidente che il club rossonero abbia bisogno di un centravanti di peso per arrivare lontano a fine stagione e centrare l’obiettivo minimo, ossia la qualificazione alla prossima Champions League.

Gimenez non rientra nei piani di Allegri. Il giocatore sembra stia meglio con la caviglia, ma ancora non è tornato a pieno regime. Sotto il mercato invernale è lecito pensare che si tratti di precauzione, magari in vista di una cessione imminente. E nel frattempo Igli Tare pensa al sostituto: arriva dalla Premier League.

Fullkrug è il preferito del Milan

Il preferito del Milan è Niclas Füllkrug, pronto a lasciare il West Ham. Il giocatore, stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, avrebbe già deciso assieme agli agenti di andare via dalla Premier League. Ha bisogno di fiducia e cambiare aria, in vista del Mondiale della prossima estate. E così, ha ascoltato le offerte provenienti anche dall’Italia. Il Milan avrebbe richiesto informazioni.

Fullkrug, per caratteristiche tecniche, si sposerebbe benissimo al gioco di Max Allegri, con seconde punte che girano attorno. Sirene anche dalla Bundesliga, ma il tedesco avrebbe dato ok ad un trasferimento in Italia.

