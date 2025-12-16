È UFFICIALE il ritorno al Sassuolo: “Ringrazio la proprietà”

Torna nel club neroverde quasi nove anni dopo il suo addio

Emanuele Terranova torna al Sassuolo. Lo ha reso noto lo stesso club neroverde con un comunicato ufficiale. L’ex difensore riapproda in Emilia quasi nove anni dopo il suo addio.

Come recita la nota del Sassuolo, Emanuele Terranova torna “con il ruolo di collaboratore tecnico del settore giovanile maschile”. Il classe ’87 ha vestito la maglia neroverde dal 2011 al 2017, facendo parte del gruppo che conquistò la storica promozione in Serie A e poi la qualificazione in Europa League segnando 14 reti in 91 partite.

“Sono contento di essere ritornato a disposizione della società con la quale ho un legame profondo e con cui ho vissuto momenti indimenticabili – le parole di Terranova al sito ufficiale della società neroverde – Ringrazio la proprietà, il Presidente Rossi, l’Ad Giovanni Carnevale, il Ds Francesco Palmieri e il Responsabile del Settore Giovanile Angelo Carbone per la grande fiducia e per avermi dato l’opportunità di intraprendere questo nuovo percorso nella mia carriera”.