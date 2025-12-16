Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

È UFFICIALE il ritorno al Sassuolo: “Ringrazio la proprietà”

Foto dell'autore

Torna nel club neroverde quasi nove anni dopo il suo addio

Emanuele Terranova torna al Sassuolo. Lo ha reso noto lo stesso club neroverde con un comunicato ufficiale. L’ex difensore riapproda in Emilia quasi nove anni dopo il suo addio.

Terranova in azione
È UFFICIALE il ritorno al Sassuolo: “Ringrazio la proprietà” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Come recita la nota del Sassuolo, Emanuele Terranova torna “con il ruolo di collaboratore tecnico del settore giovanile maschile”. Il classe ’87 ha vestito la maglia neroverde dal 2011 al 2017, facendo parte del gruppo che conquistò la storica promozione in Serie A e poi la qualificazione in Europa League segnando 14 reti in 91 partite.

“Sono contento di essere ritornato a disposizione della società con la quale ho un legame profondo e con cui ho vissuto momenti indimenticabili – le parole di Terranova al sito ufficiale della società neroverde – Ringrazio la proprietà, il Presidente Rossi, l’Ad Giovanni Carnevale, il Ds Francesco Palmieri e il Responsabile del Settore Giovanile Angelo Carbone per la grande fiducia e per avermi dato l’opportunità di intraprendere questo nuovo percorso nella mia carriera”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie