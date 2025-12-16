Disordini prima di Genoa-Inter, il comunicato dei rossoblu

Il club ligure condanna con fermezza gli episodi di violenza del 14 dicembre

A distanza di qualche giorno dalle scene di guerriglia urbana che hanno fatto il giro di tv e web, il Genoa ha diramato un comunicato ufficiale per prendere le distanze dagli episodi di violenza che hanno caratterizzato le ore precedenti la sfida di campionato contro l’Inter.

“Il Genoa CFC condanna nella maniera più ferma e senza riserve le manifestazioni di violenza e gli episodi di vandalismo. Prendiamo le distanze esprimendo massima solidarietà e vicinanza alle Forze dell’Ordine e ai cittadini vittime di danni e disagi a causa di queste azioni deprecabili, che nulla hanno a che vedere con gli ideali del nostro club e con i principi di un sano tifo sportivo”.