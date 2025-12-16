Atalanta
Disordini prima di Genoa-Inter, il comunicato dei rossoblu

Il club ligure condanna con fermezza gli episodi di violenza del 14 dicembre

A distanza di qualche giorno dalle scene di guerriglia urbana che hanno fatto il giro di tv e web, il Genoa ha diramato un comunicato ufficiale per prendere le distanze dagli episodi di violenza che hanno caratterizzato le ore precedenti la sfida di campionato contro l’Inter.

Genoa-Inter, disordini fuori dallo stadio
Disordini prima di Genoa-Inter, il comunicato dei rossoblu

“Il Genoa CFC condanna nella maniera più ferma e senza riserve le manifestazioni di violenza e gli episodi di vandalismo. Prendiamo le distanze esprimendo massima solidarietà e vicinanza alle Forze dell’Ordine e ai cittadini vittime di danni e disagi a causa di queste azioni deprecabili, che nulla hanno a che vedere con gli ideali del nostro club e con i principi di un sano tifo sportivo”.

