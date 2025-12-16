Atalanta
Bologna, emergenza difesa: tutti i nomi sul tavolo per gennaio

I rossoblù devono rinforzare a tutti i costi il reparto arretrato visti i tanti infortuni: da Leite a Kempf, la lista degli obiettivi

Il Bologna vive delle settimane potenzialmente decisive per la sua stagione. Venerdì l’esordio in Supercoppa Italiana contro l’Inter, poi chissà, magari, un’altra storica finale e soprattutto un summit di mercato. Come riporta Il Resto del Carlino, nei prossimi giorni – al ritorno dall’Arabia Saudita – è previsto un vertice tra Vincenzo Italiano e la dirigenza per capire come agire sul mercato a gennaio.

Vincenzo Italiano (Ansafoto) – calciomercato.it

La criticità principale è senza dubbio la difesa, con Casale e Vitik infortunati, senza contare che Lucumì è in scadenza 2027 e ad alto rischio di addio. Per questo c’è già una lista di papabili nomi che Sartori sta sfogliando e tenendo d’occhio. Ad esempio Diogo Leite (26 anni) dell’Union Berlino, o ancora David Ricardo del Botafogo. Tra le opzioni principali c’è quella che porta a Diego Coppola, in forza al Brighton: l’ex Verona sta trovando poco spazio e il Bologna può valutare un prestito con diritto di riscatto.

Intanto gli scout hanno puntato Oskar Pietuszeski, esterno offensivo classe 2008 dello Jagiellonia e Oumar Camara, classe 2007 di proprietà del Vitoria Guimaraes. Secondo il Corriere dello Sport, invece, altri nomi sono Fedde Leysen dell’Union Saint-Gilloise, Otavio del Paris FC, Disasi in uscita dal Chelsea e Kempf del Como.

