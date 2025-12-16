Atalanta
Atalanta, Bologna e Lazio: sfida a tre per un colpo a costo zero

Bergamaschi, felsinei e capitolini sulle tracce di un giovane trequartista italo tedesco per la prossima stagione

Il mercato di gennaio spesso viaggia su due binari paralleli. Da una parte si cercano rinforzi immediati per affrontare la seconda parte di stagione; dall’altra si iniziano a valutare i profili per il prossimo anno. A fare gola sono soprattutto i calciatori in scadenza di contratto a giugno, che già da febbraio possono firmare un pre-accordo con il loro prossimo club. È il caso di Alessandro Puzzo.

Si tratta di un trequartista tedesco di chiari origini italiane che milita nel Colonia e che ha compiuto 18 anni lo scorso ottobre. Non ha ancora fatto il suo esordio in prima squadra, ma si è messo in mostra in Youth League (la Champions dei giovani, ndr) con due gol e due assist. Secondo quanto riportato in Germania dal portale ‘Express’, tre club di Serie A vorrebbero prenderlo da svincolato. In primis l’Atalanta di Palladino, ma anche il Bologna di Italiano e la Lazio di Sarri.

