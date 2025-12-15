Zaniolo rinato all’Udinese, ora l’obiettivo è il ritorno in Nazionale

“Con prestazioni così spero possa arrivare la chiamata”

Cinque gol e tante prestazioni di alto livello, Nicolò Zaniolo è rinato all’Udinese che domenica ha sconfitto in casa il Napoli di Antonio Conte: “Abbiamo vinto tutti – ha dichiarato l’attaccante della squadra di Runjaic – Non solo noi in campo, ha vinto anche tutto il nostro pubblico”.

Sono felice anche per Jurgen (Ekkelenkamp, ndr) – ha sottolineato Zaniolo nell’intervista concessa al microfono di ‘Dazn’ – Ha segnato un gol bellissimo”. Il classe ’99 sogna il ritorno in Nazionale, sogna in parole povere la convocazione al Mondiale, al quale comunque l’Italia di Gattuso deve ancora qualificarsi.

“Come ho sempre detto, la maglia azzurra è un sogno e un obiettivo – ha ribadito – Lavoro tutti i giorni per poterci tornare e con prestazioni così spero possa arrivare la chiamata. Ora, però, sono concentrato con l’Udinese”.

Il club dei Pozzo può riscattare Zaniolo per 10 milioni di euro, oppure per la metà garantendo però al Galatasaray il 50% sulla futura rivendita. La Roma ha diritto a ricevere il 20% della cifra incassata dai turchi.