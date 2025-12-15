Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Zaniolo rinato all’Udinese, ora l’obiettivo è il ritorno in Nazionale

Foto dell'autore

“Con prestazioni così spero possa arrivare la chiamata”

Cinque gol e tante prestazioni di alto livello, Nicolò Zaniolo è rinato all’Udinese che domenica ha sconfitto in casa il Napoli di Antonio Conte: “Abbiamo vinto tutti – ha dichiarato l’attaccante della squadra di Runjaic – Non solo noi in campo, ha vinto anche tutto il nostro pubblico”.

Zaniolo in Udinese-Napoli
Zaniolo rinato all’Udinese: ora l’obiettivo è la Nazionale (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Sono felice anche per Jurgen (Ekkelenkamp, ndr) – ha sottolineato Zaniolo nell’intervista concessa al microfono di ‘Dazn’ – Ha segnato un gol bellissimo”. Il classe ’99 sogna il ritorno in Nazionale, sogna in parole povere la convocazione al Mondiale, al quale comunque l’Italia di Gattuso deve ancora qualificarsi.

“Come ho sempre detto, la maglia azzurra è un sogno e un obiettivo – ha ribadito – Lavoro tutti i giorni per poterci tornare e con prestazioni così spero possa arrivare la chiamata. Ora, però, sono concentrato con l’Udinese”.

Il club dei Pozzo può riscattare Zaniolo per 10 milioni di euro, oppure per la metà garantendo però al Galatasaray il 50% sulla futura rivendita. La Roma ha diritto a ricevere il 20% della cifra incassata dai turchi.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie