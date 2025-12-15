PAGELLE E TABELLINO ROMA-COMO 1-0: Wesley dolorini e gioie, Nico Paz disinnescato

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 15esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Roma

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 7

Hermoso 6

Wesley 7

Cristante 5,5

Koné 6

Rensch 6,5

Soulé 6,5. Dall’82’ Bailey sv

Pellegrini 6,5. Dal 73′ El Shaarawy 6

Ferguson 6,5

Allenatore: Gasperini 7

La Roma dà seguito alla grande prestazione di Glasgow giocando un’altra ottima partita e meritando nettamente i tre punti contro un Como pericoloso ma stasera solo sulla carta. Approccio deciso e determinato, concentrato, di qualità, ma con qualche errore di troppo negli ultimi metri in cui effettivamente manca precisione. Un paio di palloni capitano sui piedi di Wesley che sbaglia clamorosamente, ma per sua fortuna si riscatta nella ripresa segnando un super gol e alzando la qualità. Bene tutta la difesa, Mancini e Ndicka una spanna sopra tutto il resto. Koné come sempre bene in 60 metri di campo, male negli ultimi 30. Cristante sbaglia troppo e perde davvero troppi palloni anche se ne recupera diversi.

Como

Butez 6

Smolcic 5,5. Dal 79′ Van Der Brempt

Ramon 5,5

Kempf 5,5

Valle 5

Caqueret 5. Dal 65′ Posch 6

Da Cunha 5

Addai 5,5. Dal 65′ Rodriguez 6

Baturina 5. Dal 79′ Kuhn sv

Diao 5,5. Dal 37′ Douvikas 6

Nico Paz 5

Allenatore: Fabregas 5

Arbitro: Feliciani 6

Il Como stasera delude, non c’è che dire. La scelta di non schierare neanche una punta non paga, poi il ko di Diao cambia sicuramente qualcosa. Ma da tutti ci si aspettava un po’ di più. Douvikas entra bene, tiene diversi palloni e battaglia con Ndicka che gli resta incollato tutto il tempo.

Il tabellino di Roma-Como 1-0

Marcatori: 60′ Wesley (R)

Ammonizioni: Fabregas (C), Addai (C), Mancini (R)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé (82′ Bailey), Pellegrini (73′ El Shaarawy); Ferguson.

A disposizione: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, Baldanzi, Pisilli, Bah, Dybala.

Allenatore: Gasperini.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (79′ Van Der Brempt), Ramon, Kempf, Valle; Caqueret (65′ Posch), Da Cunha; Addai (65′ Rodriguez), Baturina (79′ Kuhn), Diao (37′ Douvikas); Nico Paz.

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Moreno, Le Borgne, Diego Carlos, Cerri, Vojvoda.

Allenatore: Fabregas.

Arbitro: Feliciani. Assistenti: Scatragli-Palermo. IV uomo: Massimi. Var: Mariani. AVAR: Giua.