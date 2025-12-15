Atalanta
Grifone tra sogno e (dura) realtà: “Genoa su Icardi”

Foto dell'autore

Un’incredibile indiscrezione di calciomercato colloca i liguri sulle tracce dell’attaccante argentino

Contro l’Inter, Daniele De Rossi ha subito la sua prima sconfitta in campionato da allenatore del Genoa. Rispetto alla debacle in Coppa Italia contro l’Atalanta, i rossoblu hanno mostrato un piglio ben diverso, lottando fino alla fine dopo aver segnato l’1-2.

Mauro Icardi in azione in Champions League
Grifone tra sogno e realtà: “Genoa su Icardi” (Ansa Foto) – calciomercato.it

Anche per questo, l’ex allenatore della Roma ha voluto sottolineare gli aspetti meno negativi della sfida contro Chivu, in attesa che il calciomercato di gennaio possa regalargli qualche soddisfazione, un po’ in ogni settore del campo.

Per quanto riguarda l’attacco, nelle ultime ore ‘Sky Sports CH’ ha sganciato una vera e propria bomba, parlando di un potenziale interessamento del Grifone per Mauro Icardi. L’attaccante argentino è in scadenza con il Galatasaray a giugno 2026 e secondo Sacha Tavolieri ha una voglia matta di tornare in Italia, nonostante il ‘no grazie’ ricevuto dal Milan.

L’articolo sopra citato, parla anche di una potenziale offerta della Fiorentina nel caso in cui Moise Kean dovesse partire, ma quanto sono percorribili le piste viola e rossoblu? Attualmente l’ex Inter guadagna 6 milioni di euro più bonus in Turchia. Per diventare un obiettivo alla portata del Genoa, dunque, Maurito dovrebbe considerare un taglio molto ingente all’attuale ingaggio. La pista è, dunque, molto difficile.

