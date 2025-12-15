Dall’Estudiantes campeon alla big di Serie A: garantisce Veron

È uno dei punti di forza del club guidato dall’ex centrocampista di Parma, Lazio e Inter fresco vincitore del Torneo Clausura 2025

L’Estudiantes è campeon d’Argentina. I ‘Pincharratas’ del presidente Veron (in tribuna nelle vesti di tifoso poiché sospeso dall’AFA per la nota vicenda del pasillo di spalle al Rosario) hanno battuto il Racing presieduto da un’altra nostra vecchia conoscenza, Diego Alberto Milito. Un successo ai rigori, che ha permesso all’Estudiantes di alzare al cielo la Coppa del Torneo Clausura 2025.

L’Estudiantes di Eduardo Dominguez è una squadra di temperamento ma anche di buona qualità. Tra i punti di forza c’è sicuramente lui, Cristian Medina, strappato al Boca Juniors nel gennaio di un anno fa per poco meno di 15 milioni di euro, la cifra dell’allora clausola risolutiva.

Il centrocampista classe 2002 non ha fin qui confermato le grandi aspettative che si avevano su di lui ai tempi del Boca, tuttavia resta un calciatore apprezzabile in quanto a grinta, corsa e doti tecniche. Ma anche per la capacità di andare in verticale palla al piede.

Inter e non solo per Medina: garantisce Veron

Medina è stato a lungo nei radar dell’Inter quando indossava ancora la maglia degli ‘Xeneizes’. Il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti sarebbe un suo grande estimatore e per questo non ci stupirebbe se il suo nome tornasse in auge in chiave interista.

Medina è stato a lungo nei radar dell’Inter quando indossava ancora la maglia degli ‘Xeneizes’. Il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti sarebbe un suo grande estimatore e per questo non ci stupirebbe se il suo nome tornasse in auge in chiave interista.

Ma il profilo del 23enne di Moreno potrebbe stuzzicare anche le altre big italiane, in particolare Roma e Napoli. Per lui, del resto, garantisce un certo Juan Sebastian Veron, il quale ha vinto la scommessa fatta un anno fa.