Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Da Muharemovic a Kone, i gioielli del Sassuolo in vetrina: l’annuncio di Carnevali

Foto dell'autore

I neroverdi sono tornati protagonisti sul mercato in uscita

Il Sassuolo è tornato a fare il Sassuolo, ovvero a stupire sul campo e a sfornare giocatori interessanti che saranno future plusvalenze. Tanti i pezzi pregiati nelle file della squadra di Fabio Grosso, reduce dallo strapositivo pareggio in casa del Milan. Un pareggio che sta anche stretto ai neroverdi, comunque noni in classifica con 21 punti.

Muahremovic esulta dopo un gol
Da Muharemovic a Kone, i gioielli del Sassuolo in vetrina: l’annuncio di Carnevali (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Da Muharemovic a Koné, passando per Lauriente fino a Volpato e Andrea Pinamonti, riecco il Sassuolo che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare fino a un paio di stagioni fa. Il club emiliano pregusta nuovi grandi incassai per i suoi migliori giocatori, anche se l’Ad Carnevali spera di non dover sacrificare nessuno già nel prossimo calciomercato di gennaio.

“A gennaio ci piacerebbe mantenere la squadra il più possibile com’è – le parole di Carnevali a ‘GR Parlamento’- Allo stesso tempo, però, siamo pronti a fare eventualmente tutte le valutazioni. Diciamo che non poniamo limiti a nulla. Può essere arrivato il momento in cui ci sono delle opportunità interessanti che bisogna tenere in considerazione”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie