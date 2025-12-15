Da Muharemovic a Kone, i gioielli del Sassuolo in vetrina: l’annuncio di Carnevali

I neroverdi sono tornati protagonisti sul mercato in uscita

Il Sassuolo è tornato a fare il Sassuolo, ovvero a stupire sul campo e a sfornare giocatori interessanti che saranno future plusvalenze. Tanti i pezzi pregiati nelle file della squadra di Fabio Grosso, reduce dallo strapositivo pareggio in casa del Milan. Un pareggio che sta anche stretto ai neroverdi, comunque noni in classifica con 21 punti.

Da Muharemovic a Koné, passando per Lauriente fino a Volpato e Andrea Pinamonti, riecco il Sassuolo che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare fino a un paio di stagioni fa. Il club emiliano pregusta nuovi grandi incassai per i suoi migliori giocatori, anche se l’Ad Carnevali spera di non dover sacrificare nessuno già nel prossimo calciomercato di gennaio.

“A gennaio ci piacerebbe mantenere la squadra il più possibile com’è – le parole di Carnevali a ‘GR Parlamento’- Allo stesso tempo, però, siamo pronti a fare eventualmente tutte le valutazioni. Diciamo che non poniamo limiti a nulla. Può essere arrivato il momento in cui ci sono delle opportunità interessanti che bisogna tenere in considerazione”.