Bologna, i convocati per la Supercoppa: torna Skorupski ma non solo

I rossoblù esordiranno in Arabia Saudita venerdì contro l’Inter in semifinale, con un paio di ritorni importanti ma un forfait prolungato

Archiviata la sconfitta contro la Juventus, arrivata per una combinazione di aspetti come la maggiore stanchezza, il rosso a Heggem e la qualità dei bianconeri, il Bologna si tuffa anima e corpo nella Supercoppa Italiana. “Dobbiamo essere orgogliosi di partecipare a questa competizione”, ha ribadito Vincenzo Italiano nel postgara di ieri sera.

Il calendario dei rossoblù vede la semifinale di venerdì contro l’Inter, per cui il tecnico ritrova qualche pedina fondamentale. In primis il rientro di Lukasz Skorupski e Martin Vitik, che viaggeranno con la squadra in Arabia Saudita ma difficilmente giocheranno dal primo minuto. Sempre out invece Remo Freuler, che non è riuscito a recuperare. Ad arbitrare il match sarà Daniele Chiffi, coadiuvato dagli Assistenti Rossi e Fontemurato. Il IV Uomo sarà Dionisi, Var AVar Maresca e Pezzuto.

Questo l’elenco completo dei convocati di Vincenzo Italiano per la trasferta di Supercoppa Italiana. Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia, Skorupski. Difensori: De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic, Vitik, Zortea. Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana. Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.