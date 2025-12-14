Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Spalletti lo manda da De Rossi: intreccio a gennaio

Foto dell'autore

Il Genoa ha bisogno di rinforzi sul calciomercato e guarda anche in casa Juventus

Con 251 presenze, 30 gol e 27 assist, quello con Luciano Spalletti è stato il sodalizio più longevo e gratificante per Daniele De Rossi. Da quando è diventato allenatore, l’ex capitano della Roma non ha ancora mai affrontato uno dei suoi grandi punti di riferimento, a cui potrebbe rivolgersi a gennaio in sede di calciomercato.

Daniele De Rossi e Luciano Spalletti
Spalletti lo manda da De Rossi: intreccio a gennaio (Foto con IA) – calciomercato.it

La Juventus, d’altronde, già nei mesi scorsi ha messo nel mirino alcuni calciatori del Genoa, Morten Frendrup e Brooke Norton-Cuffy, seguiti anche da Inter, Napoli Roma. Calciatori che hanno una valutazione abbastanza elevata, tale da poter richiedere l’inserimento di contropartite tecniche, anche in prestito.

In tal senso, uno dei profili che piace già da diversi mesi al Grifone è quello di Vasilije Adzic. Eroe della vittoria contro l’Inter, il montenegrino ha perso protagonismo nel corso della stagione e nelle ultime tre giornate di campionato non è mai entrato in campo.

Se la situazione non dovesse migliorare, una sua cessione in prestito non è affatto da escludere e il Genona non sarebbe ovviamente l’unico club a bussare alla porta bianconera.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie