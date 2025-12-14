Spalletti lo manda da De Rossi: intreccio a gennaio

Il Genoa ha bisogno di rinforzi sul calciomercato e guarda anche in casa Juventus

Con 251 presenze, 30 gol e 27 assist, quello con Luciano Spalletti è stato il sodalizio più longevo e gratificante per Daniele De Rossi. Da quando è diventato allenatore, l’ex capitano della Roma non ha ancora mai affrontato uno dei suoi grandi punti di riferimento, a cui potrebbe rivolgersi a gennaio in sede di calciomercato.

La Juventus, d’altronde, già nei mesi scorsi ha messo nel mirino alcuni calciatori del Genoa, Morten Frendrup e Brooke Norton-Cuffy, seguiti anche da Inter, Napoli e Roma. Calciatori che hanno una valutazione abbastanza elevata, tale da poter richiedere l’inserimento di contropartite tecniche, anche in prestito.

In tal senso, uno dei profili che piace già da diversi mesi al Grifone è quello di Vasilije Adzic. Eroe della vittoria contro l’Inter, il montenegrino ha perso protagonismo nel corso della stagione e nelle ultime tre giornate di campionato non è mai entrato in campo.

Se la situazione non dovesse migliorare, una sua cessione in prestito non è affatto da escludere e il Genona non sarebbe ovviamente l’unico club a bussare alla porta bianconera.