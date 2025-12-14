Atalanta
Milan-Sassuolo, Grosso mastica amaro: “C’è qualche rimpianto”. Poi esalta Pinamonti

Le parole del tecnico neroverde dopo il pareggio strappato a San Siro

Grosso mastica un po’ amaro dopo la partita col Milan. Il 2-2 finale sta addirittura un po’ stretto al Sassuolo, oggi a San Siro autore di una grande prova: “Usciamo con qualche rimpianto – ha dichiarato a ‘Dazn’ il tecnico neroverde – I ragazzi hanno tenuto testa a una squadra forte, questo significa che sono stati veramente molto bravi”.

“A differenza di alte gare, stavolta siamo partiti bene andando in vantaggio – ha sottolineato Grosso – Potevamo gestire meglio alcune situazioni, ma questo coraggio ci ha dato anche la possibilità di provare a vincerla. Alla fine ci teniamo questo punto, guardando come sempre al futuro con massima fiducia”.

Grosso ha esaltato la prova dei suoi, in particolare quella di Andrea Pinamonti. Per l’attaccante, autore dei due assist decisivi, si è trattato di una sorta di derby visto il suo passato all’Inter: “Per me è un giocatore fortissimo. Dopo la partita gli ho fatto i complimenti, perché sul primo gol fa una giocata di altissimo livello”.

