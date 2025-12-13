Tutti pazzi per Norton-Cuffy : Genoa accerchiato dalle big

L’esterno inglese sta disputando un campionato da favola e ha stregato la Serie A

“Una bomba pronta ad esplodere, può diventare il più forte e tutti”. Parole e musica di Daniele De Rossi, che ha elogiato così Brooke Norton-Cuffy. Reduce dal gol vittoria contro l’Udinese, il 21enne inglese si sta rivelando uno degli esterni più prorompenti e continui della Serie A, insieme a Marco Palestra.

E proprio al futuro del giocatore dell’Atalanta in prestito al Cagliari potrebbe essere legato il destino del giocatore del Genoa. Oltre all’esplosività muscolare e all’imprevedibilità, i due esterni condividono anche gli stessi estimatori e sono destinati a diventare due nomi molto caldi tra gennaio e la prossima estate.

Inter, Juventus e Napoli hanno bisogno di rinforzi sulle fasce e in cima alla loro lista della spesa figurano proprio i nomi di Norton-Cuffy e Palestra. Tra i due, l’obiettivo che richiederebbe uno sforzo economico minore è sicuramente il britannico rossoblù che in passato è stato sondato anche da Milan e Roma.

La partita di domani alle 18 consentirà, da un lato all’Inter di osservarlo da vicino e dall’altro al calciatore di mettersi in mostra e di far vedere di essere l’opzione più conveniente, non solo sotto l’aspetto economico.