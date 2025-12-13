Roma, Wizz Air nuovo sponsor. Gandler annuncia: “I tifosi al primo posto”

Il Chief Business Officer giallorosso alla conferenza di presentazione, a cui era presente anche Bryan Cristante

Un altro piccolo passo per la Roma, che è ancora a caccia del main sponsor ma intanto mette un mattone con la presentazione della sponsorship con WizzAir, che sarà sulla manica della maglia giallorossa. Alla conferenza stampa a Trigoria – con Cristante in rappresentanza della prima squadra – era presente Michael Gandler, Chief Business Officer, che ha parlato così: “È un piacere essere qui con Silvia, rappresentante Wizz Air. Condividiamo molti valori fondamentali come la qualità del servizio e l’innovazione. Una partnership dedicata ai nostri tifosi. La nostra ambizione è chiara. Vogliamo mettere i tifosi al primo posto, al centro dei nostri obiettivi e progetti”.

Tra le domande principali, però, proprio quella del main sponsor: “È una grande priorità per la società ma allo stesso tempo è un processo. Non dobbiamo farlo in fretta. Siamo fortunati ad avere un marchio e una tifoseria così importante che merita uno sponsor in linea con i nostri valori e che apprezzi la nostra offerta. Non possiamo parlare della durata dell’accordo con Wizz Air, ma è pluriennale. Lo stadio diventerà un focus quando sarà annunciato”.

Gandler continua: “L’obiettivo è lo sponsor di maglia e anche altri progetti. Son qui da poco, abbiamo voglia di fare di più e lavoreremo per questo. Tournée estiva? Non abbiamo definito ancora i piani per quest’estate. Questa estate sarà complicata perché c’è il Mondiale. Siamo legati all’area sportiva per capire quali sono le esigenze della squadra e così sviluppare un piano comune”.