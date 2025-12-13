Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Roma, Wizz Air nuovo sponsor. Gandler annuncia: “I tifosi al primo posto”

Foto dell'autore

Il Chief Business Officer giallorosso alla conferenza di presentazione, a cui era presente anche Bryan Cristante

Un altro piccolo passo per la Roma, che è ancora a caccia del main sponsor ma intanto mette un mattone con la presentazione della sponsorship con WizzAir, che sarà sulla manica della maglia giallorossa. Alla conferenza stampa a Trigoria – con Cristante in rappresentanza della prima squadra – era presente Michael Gandler, Chief Business Officer, che ha parlato così: “È un piacere essere qui con Silvia, rappresentante Wizz Air. Condividiamo molti valori fondamentali come la qualità del servizio e l’innovazione. Una partnership dedicata ai nostri tifosi. La nostra ambizione è chiara. Vogliamo mettere i tifosi al primo posto, al centro dei nostri obiettivi e progetti”.

Michael Gandler – calciomercato.it

Tra le domande principali, però, proprio quella del main sponsor: “È una grande priorità per la società ma allo stesso tempo è un processo. Non dobbiamo farlo in fretta. Siamo fortunati ad avere un marchio e una tifoseria così importante che merita uno sponsor in linea con i nostri valori e che apprezzi la nostra offerta. Non possiamo parlare della durata dell’accordo con Wizz Air, ma è pluriennale. Lo stadio diventerà un focus quando sarà annunciato”.

Gandler continua: “L’obiettivo è lo sponsor di maglia e anche altri progetti. Son qui da poco, abbiamo voglia di fare di più e lavoreremo per questo. Tournée estiva? Non abbiamo definito ancora i piani per quest’estate. Questa estate sarà complicata perché c’è il Mondiale. Siamo legati all’area sportiva per capire quali sono le esigenze della squadra e così sviluppare un piano comune”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie