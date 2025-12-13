Roma, avanti per Zirkzee: i dettagli dell’affare a gennaio

L’olandese resta l’obiettivo principale di Massara e Gasperini, che continuano a lavorarci in maniera importante: le ultime

La Roma, Gasperini più che altro, non vede l’ora di arrivare al mercato di gennaio, anche se a parole cerca di tenere l’attenzione giustamente sul campo. Perché poi è sempre quello che decide, e dopo due sconfitte consecutive è arrivata la super prestazione di Glasgow che costituisce una risposta importante. In particolare quella di Ferguson, che spera di cambiare in qualche modo il suo destino.

L’irlandese potrebbe comunque tornare già a gennaio al Brighton, perché è vero che col Celtic ha fatto benissimo, ma non può cancellare quello che non è riuscito a dare in questi primi mesi. Per questo Zirkzee resta l’obiettivo principale di Massara: il profilo dell’olandese del Manchester United è gradito al ds e anche allo stesso Gasperini. I contatti sono partiti già qualche mese fa e proseguiranno nei prossimi giorni. Importanti saranno le tempistiche, perché il mister della Roma lo vorrebbe praticamente subito, ai primi di gennaio, ma sarà molto complicato. Anche perché lo United perderà due trequartisti, che sono praticamente degli attaccanti, come Diallo e Mbeumo per la Coppa d’Africa.

I giallorossi spingono, sperando in una formula favorevole. Le risorse non sono tantissime, anche se i Friedkin si sono detti propensi a fare uno sforzo. Il giocatore vuole lasciare i Red Devils dove non è considerato come vorrebbe e ha perso anche la nazionale. I presupposti ci sono. L’obiettivo della Roma resta quello di prenderlo in prestito, con l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League, per un’operazione complessiva da circa 30 milioni. La dirigenza capitolina continuerà a lavorarci in maniera importante, l’obiettivo è tracciato.