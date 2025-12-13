Bologna-Juve, i convocati di Italiano: la decisione su Lucumì

Il tecnico rossoblù costretto a convocare anche un calciatore della Primavera per allungare la panchina

Il Bologna si prepara a sfidare la Juventus in un altro scontro diretto per l’Europa dopo quello contro la Lazio, pareggiato per 1-1 e giocato non con poche difficoltà. La squadra di Italiano è all’ennesimo impegno in pochissimo tempo, ha avuto un giorno in meno rispetto ai bianconeri per riposarsi in settimana, visto che hanno giocato mercoledì mentre il Bologna giovedì, battendo in rimonta il Celta Vigo.

Proprio i tre punti in Spagna, però, possono rappresentare un’ulteriore spinta per i felsinei, che per riprendere il cammino in campionato hanno bisogno anche di tornare a vincere. Possono farlo in casa loro, contro una Juve che non sta affatto convincendo. Rispetto a due giorni fa, il tecnico ritrova De Silvestri che non è in lista Uefa, oltre a Sulemana e Immobile. Tutti e tre sono convocati, così come Jhon Lucumì, alle prese con qualche noia fisica da diversi giorni e in dubbio fino all’ultimo. Per allungare le rotazioni e la panchina, Italiano ha convocato anche il giovane Markovic.

Ecco la lista completa dei giocatori a disposizione. Portieri: Franceschelli (82), Pessina, Ravaglia. Difensori: De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Markovic (75), Miranda, Zortea. Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana. Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.