Inter, Frattesi più il tesoretto: doppio colpo a gennaio in Serie A

Marotta ‘smentisce’ Ausilio: nerazzurri protagonisti nella sessione invernale di calciomercato. Ecco tutti i nomi in ballo

All’Inter pochi giorni si è passati dalle dichiarazioni del Ds Piero Ausilio che aveva escluso operazioni di mercato a gennaio a quelle del presidente Beppe Marotta secondo cui si “guarderà con molta attenzione alle opportunità sul mercato”. I nerazzurri vantano un tesoretto da 20-25 milioni di euro risparmiati la scorsa estate, cui potrebbero aggiungersene altri 30-35 in caso di cessione di Davide Frattesi.

Il centrocampista romano è sceso nelle gerarchie di Chivu non solo dietro ai tre titolari, ma anche dopo i panchinari Zielinski e Sucic. Il suo agente Riso avrebbe incontrato la Juventus, alla ricerca di rinforzi proprio in quel reparto, dove ritroverebbe Luciano Spalletti che tanto lo ha valorizzato in Nazionale. A quel punto l’Inter si troverebbe nella necessità di doverlo rimpiazzare.

Mentre perde quota la candidatura di Frendrup del Genoa, torna di moda il nome di Manu Kone. Ora i soldi ci sarebbero per strapparlo alla Roma, ma resta da capire se il club meneghino sia ancora interessato a fare un investimento importante sul mediano francese. Si valutano anche profili più giovani come il greco Mouzakitis dell’Olympiacos e il danese Froholdt del Porto.

Senza dimenticare Aleksandar Stankovic, sul quale i nerazzurri vantano un diritto di riacquisto. Dallo stesso Club Brugge, a forte rischio eliminazione in Champions League, potrebbe arrivare anche il rinforzo in difesa: l’ecuadoriano Joel Ordonez. In Serie A, invece, per il ruolo di centrale resta viva la pista Mario Gila. Oltre alla concorrenza del Milan, però, c’è da fare i conti con le richieste della Lazio che deve versare il 50% della cifra ottenuta dalla cessione dello spagnolo nelle casse del Real Madrid.