Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, Frattesi più il tesoretto: doppio colpo a gennaio in Serie A

Foto dell'autore

Marotta ‘smentisce’ Ausilio: nerazzurri protagonisti nella sessione invernale di calciomercato. Ecco tutti i nomi in ballo

All’Inter pochi giorni si è passati dalle dichiarazioni del Ds Piero Ausilio che aveva escluso operazioni di mercato a gennaio a quelle del presidente Beppe Marotta secondo cui si “guarderà con molta attenzione alle opportunità sul mercato”. I nerazzurri vantano un tesoretto da 20-25 milioni di euro risparmiati la scorsa estate, cui potrebbero aggiungersene altri 30-35 in caso di cessione di Davide Frattesi.

Calciomercato Inter, Kone più Gila coi soldi di Frattesi alla Juve
Davide Frattesi (foto Ansa) – Calciomercato.it

Il centrocampista romano è sceso nelle gerarchie di Chivu non solo dietro ai tre titolari, ma anche dopo i panchinari Zielinski e Sucic. Il suo agente Riso avrebbe incontrato la Juventus, alla ricerca di rinforzi proprio in quel reparto, dove ritroverebbe Luciano Spalletti che tanto lo ha valorizzato in Nazionale. A quel punto l’Inter si troverebbe nella necessità di doverlo rimpiazzare.

Mentre perde quota la candidatura di Frendrup del Genoa, torna di moda il nome di Manu Kone. Ora i soldi ci sarebbero per strapparlo alla Roma, ma resta da capire se il club meneghino sia ancora interessato a fare un investimento importante sul mediano francese. Si valutano anche profili più giovani come il greco Mouzakitis dell’Olympiacos e il danese Froholdt del Porto.

Senza dimenticare Aleksandar Stankovic, sul quale i nerazzurri vantano un diritto di riacquisto. Dallo stesso Club Brugge, a forte rischio eliminazione in Champions League, potrebbe arrivare anche il rinforzo in difesa: l’ecuadoriano Joel Ordonez. In Serie A, invece, per il ruolo di centrale resta viva la pista Mario Gila. Oltre alla concorrenza del Milan, però, c’è da fare i conti con le richieste della Lazio che deve versare il 50% della cifra ottenuta dalla cessione dello spagnolo nelle casse del Real Madrid.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie