Napoli, due cambi dopo la disfatta contro Mourinho: un super titolare rischia il posto

C’è un possibile cambio di formazione in vista della trasferta di Udine: ecco che cosa può cambiare Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Lisbona

Squadra che vince non si cambia. Questo è stato più o meno il mantra che si è ripetuto nell’ambiente azzurro partita dopo partita, mattoncino dopo mattoncino. D’altronde, il Napoli arrivava alla sfida di Lisbona da ben 5 vittorie di fila.

Ora bisogna dare continuità alle buone prestazioni in campionato e dimenticare presto la disfatta contro il Benfica di Mourinho: Antonio Conte valuta un paio di cambi e McTominay potrebbe saltare il prossimo match di campionato.

Udinese-Napoli, chi recupera e chi può andare in panchina

La formazione azzurra è dimezzata a causa di infortuni. Ma c’è speranza di rivedere tra i convocati Gutierrez. Mentre per Meret e Lukaku si tenterà il tutto e per tutto per la Supercoppa italiana.

McTominay potrebbe rifiatare contro l’Udinese. Ha accusato qualche fastidio muscolare contro la Juventus e con il Benfica è stato tra i peggiori in campo. Lo scozzese potrebbe rifiatare contro i friulani per ritornare a disposizione contro il Milan in Supercoppa. Si candida alla maglia da titolare Vergara, entrato ultimamente per dare un cambio a centrocampo e sempre con il piglio giusto.

Attenzione anche alla fascia sinistra. Spinazzola è tornato a disposizione dopo l’infortunio e potrebbe riprendersi la maglia da titolare. Difficile rivedere Lucca titolare contro la sua ex. Attenzione anche a Politano, ma Neres non si siederà in panchina: al massimo cambierà fascia e permetterà a Noa Lang di tirare su il fiato.