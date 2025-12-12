Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Napoli, due cambi dopo la disfatta contro Mourinho: un super titolare rischia il posto

Foto dell'autore

C’è un possibile cambio di formazione in vista della trasferta di Udine: ecco che cosa può cambiare Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Lisbona

Squadra che vince non si cambia. Questo è stato più o meno il mantra che si è ripetuto nell’ambiente azzurro partita dopo partita, mattoncino dopo mattoncino. D’altronde, il Napoli arrivava alla sfida di Lisbona da ben 5 vittorie di fila.

Scott McTominay
Scott McTominay può riposare contro l’Udinese (ANSA) Calciomercato.it

Ora bisogna dare continuità alle buone prestazioni in campionato e dimenticare presto la disfatta contro il Benfica di Mourinho: Antonio Conte valuta un paio di cambi e McTominay potrebbe saltare il prossimo match di campionato.

Udinese-Napoli, chi recupera e chi può andare in panchina

La formazione azzurra è dimezzata a causa di infortuni. Ma c’è speranza di rivedere tra i convocati Gutierrez. Mentre per Meret e Lukaku si tenterà il tutto e per tutto per la Supercoppa italiana.

Antonio Vergara può giocare titolare in Udinese-Napoli
Antonio Vergara può giocare titolare in Udinese-Napoli (ANSA) Calciomercato.it

McTominay potrebbe rifiatare contro l’Udinese. Ha accusato qualche fastidio muscolare contro la Juventus e con il Benfica è stato tra i peggiori in campo. Lo scozzese potrebbe rifiatare contro i friulani per ritornare a disposizione contro il Milan in Supercoppa. Si candida alla maglia da titolare Vergara, entrato ultimamente per dare un cambio a centrocampo e sempre con il piglio giusto.

Attenzione anche alla fascia sinistra. Spinazzola è tornato a disposizione dopo l’infortunio e potrebbe riprendersi la maglia da titolare. Difficile rivedere Lucca titolare contro la sua ex. Attenzione anche a Politano, ma Neres non si siederà in panchina: al massimo cambierà fascia e permetterà a Noa Lang di tirare su il fiato.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie