Milan, mistero Gimenez: 5 nomi per sostituirlo

Il Milan valuta di cedere dopo un anno il suo attaccante: Santiago Gimenez sta recuperando da un infortunio, ma non convince

Igli Tare prende appunti e proverà ad intervenire sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Il miglior marcatore in campionato del club rossonero in questo momento è Pulisic. Non è un dramma, ma è sicuramente significativo. Santiago Gimenez non convince, Nkunku è stato un flop. E da Leao non ti aspetti di certo 20 gol stagionali. O forse non adesso.

Ad ogni modo, la caviglia del messicano sembra stare meglio, ma il giocatore è fermo da un mese e mezzo e non ci sono ancora i presupposti per il ritorno in campo. Il colpo da trenta milioni di euro a gennaio potrebbe andare via.

Calciomercato Milan, chi sostituisce Santiago Gimenez

La dirigenza rossonera sembra intenzionata ad acquistare un nuovo centravanti ad Allegri per provare a vincere il campionato al primo anno. L’occasione è troppo ghiotta. Senza coppe europee e senza impegni di Coppa Italia. Insomma, ora c’è la Supercoppa italiana in Arabia e poi ci sarà solo il campionato.

Piace Lorenzo Lucca ai margini del Napoli, così come piace anche Zirkzee del Manchester United che non sta vivendo un grande periodo in Inghilterra. Occhio anche a Fullkrug, nome sempre in voga in casa Milan. Resiste come opzione anche Dovbyk e spunta l’idea Icardi, ex capitano dell’Inter. Non facilissimo convincerlo ad indossare la maglia rossonera. Ma di certo più facile convincerlo a tornare in Serie A.