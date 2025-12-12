Atalanta
Juventus con Spalletti anche l’anno prossimo: primi segnali di continuità

La Juventus e Luciano Spalletti lavorano per riportare subito la squadra in zone più alte della classifica, ma anche al futuro: i primi segnali di continuità progettuale arrivano forti e chiari

“Quando penso a Spalletti penso a lungo termine, non fino a giugno”. Parole chiarissime quelle di Giorgio Chiellini prima dell’impegno in Champions League contro il Pafos e che non sono affatto di circostanza. Il coraggio del tecnico toscano ad accettare un contratto fino al termine della stagione con un’opzione per il rinnovo solamente in favore della Juventus è stato apprezzato dalla dirigenza e l’idea è quella di continuare insieme anche nella prossima stagione.

Juventus con Spalletti anche l'anno prossimo: primi segnali di continuità

I primi segnali sono le parole di Chiellini, ma anche fronte mercato arrivano delle avvisaglie chiare: la dirigenza vuole accontentare Spalletti e consegnargli un centrocampista in grado di sposarsi con le sue idee tattiche. Un tecnico con l’esperienza di Luciano può sopperire alla mancanza di caratura internazionale di larga parte della rosa bianconera, aiutando l’intero gruppo a fare il tanto agognato salto di qualità. La volontà, inoltre, è quella di dare continuità a un progetto tecnico dopo le tante interruzioni degli ultimi anni. Insomma, Luciano Spalletti e la Juventus sono pronti ad andare avanti insieme anche nella prossima stagione, ma ora è il tempo di gettare le basi.

