De Rossi e l’Inter, dai gol pesanti agli scudetti mancati: un saliscendi emozionale

La sfida tra Genoa e nerazzurri è il primo esame contro una big dell’ex romanista

Domenica 14 dicembre alle ore 18, Daniele De Rossi ritroverà un ex compagno di squadra e un grande amico come Cristian Chivu. Dopo aver lottato anche dalla stessa parte della barricata per quattro stagioni, l’ex centrocampista giallorosso dovrà affrontare il primo grande ostacolo dal suo ritorno in Serie A.

Con due pareggi e due vittorie, il Genoa targato DDR è sin qui imbattuto in campionato, ma un acuto contro una big rappresenterebbe un bel regalo di Natale anticipato. E di regali ai tifosi contro l’Inter, De Rossi ne sa qualcosa, almeno da calciatore.

Numeri alla mano, la squadra nerazzurra, oltre a essere il team che ha affrontato più volte in carriera (41 partite), è stata la vittima preferita dell’ex centrocampista con 6 gol e 3 assist. Alcune reti sono entrate nella storia della Roma, come il rigore realizzato il 19 agosto del 2007 a San Siro, che regalò la Supercoppa ai giallorossi.

Trofeo che i capitolini alzarono 3 mesi dopo aver vinto la Coppa Italia, grazie al clamoroso 6-2 nella finale d’andata (una delle ultime partite di Chivu in maglia giallorossa prima del trasferimento a Milano), in cui segnò il momentaneo 2-0.

Gli incroci contro i nerazzurri hanno tuttavia regalato anche grandi delusioni al tecnico genoano. Nell’unico precedente in panchina, la sua Roma perse per 2-4 all’Olimpico dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-1. Ma le ferite più grandi riguardano gli scudetti mancati proprio per mano nerazzurra.

Quelli con Spalletti in panchina, ma soprattutto quello della clamorosa rimonta con Claudio Ranieri, nata anche grazie al suo gol contro Mourinho, quando De Rossi fu uno degli ultimi ad arrendersi segnano un golazo nell’inutile vittoria all’ultima giornata contro il Chievo.