Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Da Lewandowski a Icardi, 5 grandi bomber per il Milan di Allegri

Foto dell'autore

Tre a zero e due che necessiterebbero di un investimento importante lato cartellino

Ad Allegri andrebbero fatti i complimenti per il solo fatto di essere in vetta alla classifica praticamente senza un grande centravanti. In rosa c’è un’unica prima punta di buon livello come Santiago Gimenez, ma il messicano è ai box per un infortunio un po’ misterioso ed è stato bocciato dal tecnico livornese già prima di far ritorno a Milanello.

Copertina Milan nuovo grande bomber
Da Lewandowski a Icardi, cinque grandi bomber per il Milan di Allegri (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Vlahovic non esce dai radar

Infatti Allegri avrebbe voluto un’altra prima punta già l’estate scorsa. Una prima punta con maggiore presenza in area di rigore. Il prescelto era quel Dusan Vlahovic già allenato alla Juventus: va detto, però, che anche il serbo non è propriamente un centravanti d’area.

Comunque nelle gambe ha un potenziale numero di gol superiore a quello di Gimenez, non a caso il suo nome resta caldo in ottica giugno e cioè a zero visto che è sempre in scadenza di contratto.

Suggestione Icardi e sogno Lewandowski

Da Vlahovic a Mauro Icardi, anche lui in scadenza e a caccia di una nuova sistemazione dato che il Galatasaray non intende rinnovargli il contratto. Un trasloco alla Juve è impossibile, a meno di un addio di Spalletti e Comolli, al Milan molto meno nonostante un passato ingombrante all’Inter della quale si è sempre professato gran tifoso pure una volta andato via.

33 anni il prossimo 19 febbraio, il rosarino ha forse ancora un paio d’anni a ottimo livello e il Milan ci può pensare davvero se la richiesta d’ingaggio non fosse spropositata.

Lewandowski esulta dopo un gol col Barcellona
Milan, sogno Lewandowski a zero (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Immaginiamo tutti che sarebbe molto alta quella, eventualmente, di Robert Lewandowski, il nome che più fa sognare i milanisti e che, molto probabilmente, stuzzica di più Allegri seppur il polacco vada per i 38 anni.

8 gol in 12 partite nella stagione in corso, 42 (!) in 52 in quella passata: alla faccia del vecchio pensionato! Non rinnovasse col Barcellona, il Milan dovrebbe prenderlo al volo. L’età per i fuoriclasse, vedi Modric, è soltanto un numero.

Kean e lo ‘sponsor’ Leao: Allegri stima anche Retegui

Dopo i 3 bomber ingaggiabili a zero, ecco per concludere 2 nomi per il quale il Milan dovrebbe tirare fuori un bel po’ di milioni: Moise Kean, lanciato e svezzato dallo stesso Allegri a Torino, e Mateo Retegui.

L’attaccante della Fiorentina, nonché della Nazionale, ha una clausola di circa 60/62 milioni, ma se la ‘Viola’ andasse in B costerebbe la metà se non qualcosa di meno. Anche dovesse salvarsi, il prezzo del classe 2000 (grande amico di Leao) nella prossima estate potrebbe non superare i 40/45 milioni.

Kean e Retegui insieme in Nazionale
Milan, Kean e Retegui in lista (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Retegui era nel mirino già nello scorso mercato estivo, anche se il Milan capì subito che non era aria. Dopo un anno in Arabia, all’Al-Qadsiah, l’italo-argentino potrebbe già aver voglia di tornare nel calcio vero. Ma i sauditi, che non hanno scritto fesso in fronte, potrebbero sparare molto alto dopo che hanno investito 70 milioni per strapparlo all’Atalanta.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie