Un regista per Spalletti: il colpo a gennaio dalla squadra peggiore d’Europa

A Torino dalla Premier, a patto di dimenticare il brutto precedente Douglas Luiz

Il calciomercato di gennaio si avvicina e la priorità, il desiderio di Spalletti è sempre quello: un regista. Un giocatore in grado di dare ordine, e se possibile alzare il livello del gioco della squadra. E anche di un centrocampo che è tra i grandi punti deboli di questa Juve.

Spalletti prima di una partita della Juve
Un regista per Spalletti: il colpo a gennaio dalla squadra peggiore d'Europa

Probabilmente il nome in cima alla lista del tecnico è quel Marcelo Brozovic che proprio lui ha reso uno dei migliori play d’Europa. Il croato è rimasto tale perlomeno fino al trasloco in Arabia, in un calcio di plastica dove si va solo per prendere una barca di soldi. Scelta legittima di un professionista, nello specifico dell’ex Inter il cui contratto con l’Al-Nassr scade a giugno.

Comolli non sembra però voler assecondare le richieste del suo allenatore. Via libera sì all’acquisto di un regista, ma giovane e sostenibile lato ingaggio. Soprattutto, che non arrivi dall’Arabia viste le possibili poi difficoltà a rimettersi in pari dal punto di vista atletico.

In tal senso è validissimo il nome di Mendoza, talento dell’Elche su cui ha messo gli occhi mezza Europa. In primis il Real Madrid, come la Juve ingolosito dalla clausola da appena 20 milioni valida pure nel mercato di riparazione.

Juve, idea André per gennaio

Il Walter Sabatini che è in noi ci spinge a suggerire alla Juve un altro nome, magari come alternativa al Mendoza di turno. Ovvero André Trindade da Costa Neto. noto semplicemente con il nome di André. È un ventiquattrenne brasiliano otto centimetri più alto del regista che Spalletti ha amato maggiormente nella sua carriera, David Pizarro.

André in azione
Juve, idea André per gennaio

Un po’ lento, ma non gli mancano qualità e visione di gioco. Una cosa è certa, André lascerebbe domattina il Wolverhampton, attualmente la squadra peggiore d’Europa: è ultima in Premier con soli 2 punti conquistati in 15 partite. I ‘Lupi’ rischiano di diventare anche la peggiore di sempre del campionato inglese: tale record appartiene – almeno per ora – ancora al Derby County, che nel 2007/2008 ottenne solamente 11 punti.

André è in scadenza nel 2029 e ha una valutazione sui 25/30 milioni. Siamo in linea con il suo effettivo valore, ma anche in rapporto all’età. Certo, il precedente Douglas Luiz (che rischia di tornare a giugno…) e il fatto che andrebbe a occupare l’ultimo slot per l’extra UE non giocherebbero a suo favore…

