Scamacca, Dovbyk e Pio Esposito: triplo assalto in Serie A | ESCLUSIVO

I centravanti di Atalanta, Roma e Inter nel mirino di un club europeo in vista della sessione invernale di calciomercato

Cosa hanno in comune Gianluca Scamacca, Artem Dovbyk e Francesco Pio Esposito? Sono tre centravanti ben strutturati fisicamente che giocano in Serie A. Proprio la caratteristica ricerca dal Fenerbahce per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Domenico Tedesco in vista del mercato di gennaio.

Secondo le informazioni raccolte in Turchia da Calciomercato.it, il sogno proibito dei Canarini Gialli rispondeva al nome di Pio Esposito. Ma con l’Inter non c’è stata nemmeno occasione di iniziare a intavolare una trattativa, perché gli uomini mercato nerazzurri ritengono il bomber della Nazionale italiana un punto fermo per il presente ed il futuro e non hanno intenzione di cederlo.

Discorso che rischia di essere simile anche per Gianluca Scamacca. Messo finalmente alle spalle il lungo infortunio, il centravanti romano si sta riprendendo l’Atalanta. Suo il gol del pareggio in Champions League che ha dato il via alla vittoria in rimonta sul Chelsea. Per risalire la classifica il nuovo tecnico Palladino punta soprattutto su di lui.

Più facile da percorrere, almeno sulla carta, la pista che porta ad Artem Dovbyk. Attualmente ai box per uno stiramento alla coscia, l’attaccante ucraino non è entrato nelle grazie di Gasperini: la Roma sarebbe disposta a cederlo a fronte di un’offerta congrua e se dovesse riuscire a prendere un sostituto in quel ruolo.