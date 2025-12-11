Rigore generoso per il Celtic, Roma nervosa e tre ammoniti: Gasperini richiama i suoi

Kovacs assegna un penalty nel recupero che fa infuriare i giallorossi, eccessivamente nervosi. E Soulé esagera
La Roma domina al Celtic Park e chiude il primo tempo sul 3-0 grazie all’autogol di Scales e la doppietta di Ferguson, che risponde alla grande dopo la conferenza piccante di Gasperini di ieri. In pieno recupero arriva però il calcio di rigore per i padroni di casa, decisamente generoso per un fallo di Hermoso su Engels. Una decisione un po’ fantasiosa che ovviamente non trova d’accordo i calciatori giallorossi, infuriati con l’arbitro Kovacs.
Si crea quindi un po’ di nervosismo, con il direttore di gara che fatica a tenere calmi i romanisti intorno a lui. Partono così le ammonizioni: El Shaarawy ed Hermoso sono i primi, con lo spagnolo particolarmente teso. Dopo un po’ si arriva a calciare il penalty, sbagliato dallo stesso Engels che colpisce il palo. L’errore scatena la voglia di rivalsa di Soulé, anche lui un po’ nervoso dopo una decisione dell’arbitro di diversi minuti prima.
L’argentino esulta praticamente in faccia all’arbitro, che ovviamente non gradisce ed estrae il cartellino giallo anche per lui. Una situazione che si fa ingiustificatamente nervosa per a Roma visto il risultato, per questo tutta la panchina giallorossa si alza facendo lunghi cenni ai calciatori di stare calmi.