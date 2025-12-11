Celtic-Roma, ecco dove nasce il gol di ‘Mancini’. E Gasperini è già scatenato: i motivi della furia

Il tecnico giallorosso tarantolato in panchina con l’arbitro ma anche con alcuni suoi giocatori, compreso Ferguson

Celtic-Roma è iniziata con il piede sull’acceleratore, sotto tutti gli aspetti. Dopo sei minuti infatti i giallorossi passano subito in vantaggio, meritatamente sia per come hanno iniziato la partita e per come l’hanno poi continuata. L’autogol di Scales in realtà porta la firma del tandem Soulé-Mancini e non solo perché sono stati gli ‘esecutori’. Prima di battere il calcio d’angolo, infatti, lo stesso Mancini infatti ha tenuto a rapporto per parecchi secondi l’argentino per ‘istruirlo’ evidentemente su uno schema.

Riuscitissimo, visto che poi Soulé ha messo dentro per Mancini, anche se la firma la mette Scales di testa. Ma non è finita, perché la partita si accende in qualche contrasto, su uno di questi Gasperini si infuria perché l’arbitro Kovacs non ha fischiato fallo su Ferguson. Sente la partita il mister della Roma, ma poi se la prende con i suoi calciatori. Prima per un fuorigioco di Mancini, con cui poi scambia qualche battuta concitata a distanza. Poi anche con Ferguson, colpevole di aver sbagliato dei movimenti. Non contentissimo di alcuni dettagli dell’irlandese e di altri errorini sparsi della squadra.