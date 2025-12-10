PAGELLE E TABELLINO Benfica-Napoli 2-0: Mou inguaia Conte, Hojlund sparisce dal campo

Il Napoli esce sconfitto anche al Da Luz di Lisbona alla sesta giornata di Champions League: il Benfica passa con le reti di Rios e Barreiro
Le pagelle di Benfica-Napoli
BENFICA
- Trubin 6
- Dedic 6,5
- Araujo 7
- Otamendi 7
- Dahl 6,5
- Barrenechea 6,5
- Rios 7
- Aursnes 6 (Freitas s.v.)
- Barreiro 7 (Neto s.v.)
- Sudakov 6,5 (Silva 6)
- Ivanovic 6 (Pavlidic 6)
- Mourinho 7
NAPOLI
- Milinkovic-Savic 5
- Beukema 5 (Politano 5,5)
- Rrahmani 5
- Buongiorno 5 (Juan Jesus 5,5)
- Di Lorenzo 5,5
- Elmas 5,5 (Vergara 6)
- McTominay 5,5
- Olivera 5,5 (Spinazzola 5,5)
- Neres 6
- Hojlund 5
- Lang 5,5 (Lucca s.v.)
- Conte 5,5
Il tabellino di Benfica-Napoli
Marcatori: 20′ Rios, 49′ Barreiro
Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. All. Mourinho
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte
Arbitro: Vinčić (SVN); assistenti: Klančnik (SVN) e Kovačič (SVN); IV: Šmajc (SVN); VAR: Dingert (GER) e Attwell (ING)