PAGELLE E TABELLINO Benfica-Napoli 2-0: Mou inguaia Conte, Hojlund sparisce dal campo

Foto dell'autore

Il Napoli esce sconfitto anche al Da Luz di Lisbona alla sesta giornata di Champions League: il Benfica passa con le reti di Rios e Barreiro 

Benfica Napoli
Benfica Napoli

Le pagelle di Benfica-Napoli

BENFICA

  • Trubin 6
  • Dedic 6,5
  • Araujo 7
  • Otamendi 7
  • Dahl 6,5
  • Barrenechea 6,5
  • Rios 7
  • Aursnes 6 (Freitas s.v.)
  • Barreiro 7 (Neto s.v.)
  • Sudakov 6,5 (Silva 6)
  • Ivanovic 6 (Pavlidic 6)
  • Mourinho 7

NAPOLI

  • Milinkovic-Savic 5
  • Beukema 5 (Politano 5,5)
  • Rrahmani 5
  • Buongiorno 5 (Juan Jesus 5,5)
  • Di Lorenzo 5,5
  • Elmas 5,5 (Vergara 6)
  • McTominay 5,5
  • Olivera 5,5 (Spinazzola 5,5)
  • Neres 6
  • Hojlund 5
  • Lang 5,5 (Lucca s.v.)
  • Conte 5,5

 

Il tabellino di Benfica-Napoli

Marcatori: 20′ Rios, 49′ Barreiro

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. All. Mourinho

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte

Arbitro: Vinčić (SVN); assistenti: Klančnik (SVN) e Kovačič (SVN); IV: Šmajc (SVN); VAR: Dingert (GER) e Attwell (ING)

