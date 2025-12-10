Nkunku-Milan, che disastro: i numeri del flop e l’intreccio clamoroso con Lewandowski

Il francese è arrivato in estate per una cifra importante che lo rende il giocatore più pesante a bilancio per i rossoneri, ma due dati sono significativi. E col mercato…

Christopher Nkunku era arrivato come il grande colpo offensivo del Milan in estate, fino ad ora ha registrato la miserie di un assist in 436 minuti. Con l’ecatombe di infortunati in attacco la sua qualità e la vena realizzativa eccezionale mostrata a Lipsia, sarebbero state una manna.

Ma in campionato, oltre a non aver mai bucato la porta, Nkunku ha deluso in lungo e largo anche nelle prestazioni. Zero spunti, tanti palloni persi ed errori tecnici. Bastano due dati WhoScored: il primo è quello dei dribbling. Il francese è il peggiore di tutta la rosa se si escludono i difensori. E poi il rating generale, che misura il livello delle prestazioni attraverso varie statistiche: con 6,35 Nkunku è 19esimo nel Milan, meglio solo di Athekame, De Winter e Jashari appena rientrato dopo mesi.

Tutto questo senza considerare che al Milan è costato 37 milioni più 5 di bonus e 5 milioni netti di ingaggio a stagione. Peso a bilancio tra stipendio lordo e ammortamento? Quasi 17 milioni, il più alto di tutta la rosa. Un disastro, appunto. A gennaio – con l’incognita Gimenez – servirà per forza di cose un colpo lì davanti. In quest’ottica vanno inquadrate le nuove indiscrezioni su Lewandowski e i colloqui in vista soprattutto della prossima estate, a zero, visto che spostarlo a gennaio pare quasi impossibile. Il Milan ha un ottimo rapporto con l’agente del polacco, che è anche lo stesso di Nkunku, per il quale – con questo andamento – non si può escludere uno scenario clamoroso di separazione, vista la delusione della società per il suo rendimento.