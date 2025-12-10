Juve-Pafos, l’uomo della svolta per Spalletti manca da un anno

Luciano Spalletti prova a dare una scossa alla squadra e alla sua avventura in bianconero: la prima scelta forte per la sfida di Champions League col Pafos si chiama Zhegrova

I tifosi lo hanno invocato a gran voce, Luciano Spalletti ha deciso di accontentare tutti e lo ha annunciato: Edon Zhegrova è pronto a partire dal primo minuto.

L’esterno offensivo kosovaro è uno dei calciatori di maggiore qualità della rosa, uno dei pochi in grado di dare imprevedibilità alla manovra offensiva bianconera e di lanciarsi in assoli fuori dallo spartito classico. Spalletti stesso lo ha fotografato nel migliore dei modi: “Dove gli altri vedono muri, lui ci passa dentro”. Ecco, questa squadra sembra avere un muro invalicabile davanti, che non gli permette di fare il tanto agognato salto di qualità, e Zhegrova può essere l’uomo giusto per uscire da questo empasse. I dubbi, però, sono sul piano fisico: non è un caso che l’ex Lille non parte titolare in un match ufficiale dal 14 dicembre del 2024, quando ha affrontato il Marsiglia in Ligue 1, uscendo dopo 45 minuti. Questa sera lo scenario potrebbe ripetersi, con Zhegrova che dovrà mettere in mostra tutte le proprie qualità e lasciare il segno in soli 45 minuti.